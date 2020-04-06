Montag,
06.04.2020 - 02:34
3 min
Wiesbadener City-Manager kümmert sich um Einzelhändler
Eigentlich wollte Axel Klug in Ruhe die Ladenbesitzer kennenlernen. Doch schnell befand sich der neue City-Manager mitten in der Corona-Krise. Er hat Ideen für die Zeit danach.
Von Michaela Luster
Lokalredakteurin Wiesbaden
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