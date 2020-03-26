Donnerstag, 26.03.2020 - 19:24
3 min
Wiesbadener Kliniken: Fast 200 Beatmungsbetten möglich
Von Eva Bender
Lokalredakteurin Wiesbaden
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Material und Finanzierung
Auch die Kliniken haben große Mühe, ausreichend Schutzmaterialien zu bekommen. Am Joho reiche das Material für „wenige Wochen, es gibt einen eklatanten Bedarf an Mundschutz“. Von den Mitteln, die die Bundesregierung angekündigt habe, sei noch nichts angekommen. Auch für zusätzliche Beatmungsgeräte gebe es lange Wartezeiten. Joho und APK sehen zudem weiteren Nachholbedarf bei der Finanzierung der Notfallmaßnahmen.
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