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Donnerstag, 26.03.2020 - 19:24
3 min

Wiesbadener Kliniken: Fast 200 Beatmungsbetten möglich

Wiesbadens Krankenhäuser bereiten sich auf steigende Corona-Patientenzahlen vor. Dabei geht es vor allem darum, so viele Beatmungsplätze wie möglich zu schaffen.

Eva Bender: Lokalredakteurin Wiesbaden
Von Eva Bender
Lokalredakteurin Wiesbaden
Ein Beatmungsgerät steht neben einem Intensivbett. Foto: dpa

Ein Beatmungsgerät steht neben einem Intensivbett. (Foto: dpa)

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Material und Finanzierung
Auch die Kliniken haben große Mühe, ausreichend Schutzmaterialien zu bekommen. Am Joho reiche das Material für „wenige Wochen, es gibt einen eklatanten Bedarf an Mundschutz“. Von den Mitteln, die die Bundesregierung angekündigt habe, sei noch nichts angekommen. Auch für zusätzliche Beatmungsgeräte gebe es lange Wartezeiten. Joho und APK sehen zudem weiteren Nachholbedarf bei der Finanzierung der Notfallmaßnahmen.
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