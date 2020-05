Wiesbadener Spielplätze öffnen wieder

Der Wiesbadener Blücherspielplatz ist wie alle anderen Spielplätze wegen des Coronavirus gesperrt. Noch. (Foto: Erdal Aslan)

WIESBADEN - Nach wochenlanger Sperrung wegen der Bekämpfung des Corona-Virus öffnen am Montag in Wiesbaden die städtischen Spielplätze. Dies geschehe "auf Basis des Beschlusses der Hessischen Landesregierung", teilt die Landeshauptstadt am Sonntag in einer Pressemitteilung mit. Die Absperrungen und Verbotsschilder sollen im Laufe der nächsten Tage durch das Grünflächenamt entfernt werden.

Im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen vom Samstag, 2. Mai, wurde die 9. Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus veröffentlicht. Bei der Nutzung der Spielplätze sind die Einhaltung der Hygieneregeln des Robert Koch-Instituts und das Abstandsgebot auf dem Spielplatz einzuhalten. Temporär werden die Spielplätze durch die Stadtpolizei und Verkehrspolizei kontrolliert.

Vorerst geschlossen bleiben der Tier- und Pflanzenpark Fasanerie sowie der Tierpark Mainz-Kastel. Bei der Fasanerie sei eine "schrittweise, vorsichtige Öffnung" geplant und werde derzeit vorbereitet.