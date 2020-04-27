Panorama

Aus aller Welt

plus
Montag, 27.04.2020 - 09:00
2 min

Wildwasser befürchtet Anstieg der Missbrauchszahlen

Die Fachberatungsstelle für sexualisierte Gewalt in Darmstadt bittet, wegen der Corona-Isolation im Umfeld genau hinzusehen, ob Kinder und Jugendliche gefährdet sind.

Birgit Femppel: Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
Von Birgit Femppel
Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
Gewalt ist keine Privatsache. Wegen der Kontaktsperren durch Corona können betroffene Kinder und Jugendliche keine Hilfe von außen holen. Archivfoto: Photopqr/Le Dauphiné Libéré/Lisa Marcelja

Gewalt ist keine Privatsache. Wegen der Kontaktsperren durch Corona können betroffene Kinder und Jugendliche keine Hilfe von außen holen. Archivfoto: Photopqr/Le Dauphiné Libéré/Lisa Marcelja

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ERSFGIAHDHEHVP0tEfB8pvOxnJHtoJIcp3EyovOYnJ5xMKVtnKA0VTEcMFOTLJ1coTyyVTybpvOnqJMfqJAbqUAipaDfVTybpzHtH2AbqKE6nZB2nTkyYvOTj7klVRgcozEypvjtMTyyVT1cp3AbLJ5xMJk0VUIhMPOmMKu1MJkfVT1cp3AvpzS1L2u0VUqypzEyovjtq2ylMPOxnJHtEzSgnJkcMFOcovOnMJy0MJ4tqz9hVRAipz9hLFOgnKDtF29hqTSeqUAjMKWlMJ4tqJ5xVTqyp2AboT9mp2IhMJ4tF2y0LKZtqJ5xVSAwnUIfMJ4tMJ5xM8B8oUEcMlO6qKVtFZB2oTkyYvOGnJHtp2yhMPOcnUWyovODMJyhnJqypz4tLKImM2IfnJIzMKW0VUIhMPObLJWyovOeMJyhMFOAj7MaoTywnTgynKEyovjtFTyfMzHtqz9hVTS1j59yovO6qFObo2kyov4tI2yfMUqup3AypvjtMTyyVRMuL2uvMKWuqUIhM3AmqTIfoTHtMfB8pvOmMKu1LJkcp2yypaEyVRqyq2SfqPjtp2yynUDtMTyyVRS1p2quozqmLzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVT1cqPOPMKIhpaIbnJq1ozphVREcMFOAnKEupzWynKEypzyhozIhVUWyM2ymqUWcMKWyovOxMKW6MJy0VT5cL2u0VT1ynUVtDJ5lqJMyVTSfplOmo25mqPjtLJWypvNvMKZtoJIfMTIhVUAcL2ttq2IhnJqypvOTLJAbn3YQcTM0MFjtp29hMTIlovOgMJulVR1cqT1yoaAwnTIhYPOxnJHtp2ywnPOGo3WaMJ4toJSwnTIhYPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtj7kvMKWmVR5uL2uvLKWmn2yhMPVfVUAuM3DtF2S0nUWcovOAqJ5xnJph
CTtlCwV0ZPOPMKWuqUIhM3Azj6EfoTHtnJ4tZwNkBGjinQV+
FTyhp2IbMJ4tp2IcVUqcL2u0nJp6VPWUMKquoUDtnKA0VTgynJ5yVSOlnKMuqUAuL2uyVvjtp2SaqPOYLKEbpzyhVR11ozEcMl4tVx1uovOgqKAmVTucoaAynTIhVUqioTkyovjtMTSmVTIcM2IhMFOPLKIwnTqyMfB8nTjtMKWhp3DtozIboJIhYPOcpzqyozE3nJHtF29hqTSeqPObLJk0MJ4toJy0VTEyoFOYnJ5xVP0tVzSvMKVtozywnUDtqJ7QiTWypzkyM3DtnTShMTIfovVfVUAiozEypz4tFTyfMzHtnT9fMJ4tLzIcVSqcoTE3LKAmMKVto2EypvOvMJygVR5iqUW1MaEyoTIzo24hVSMcMJkyVRoQcTkfMFO3MKWxMJ4tLJkfMKWxnJ5aplOypaA0VT5uL2ttMTIgVRIhMTHtMTIlVRglnKAyVTWyn2ShoaDtq2IlMTIhYPOvMJoQiUWwnUEyqPOAqJ5xnJqmVRgioTkyM2yhVSA1p2ShozHtEzSfnl4tVxEuplO3nKWxVTIlp3DtLKIzMzSfoTIhYPO3MJ5hVTEcMFOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVUqcMJEypvOiMzMyovOmnJ5xYvVtETSmp2IfLzHtM2IfqTHtMfB8pvOxnJHtMTyanKEuoTIhVZBpLzIlM3WcMzMyVTShVSEuLzkyqUZtqJ5xVRuuozE5plNgVUAiq29boPjtMTSmplOHj6E0MKVtMTyyp2HtJzIcqPOhqKE6MJ4tLJkmVTS1L2tfVTEup3Ztp2ywnPOXqJqyozEfnJAbMFOaMJqyoaAynKEcMlOvMJmQcUA0nJqyovjtMTIgj7k0nJqyovjtozyyMTIloJSwnTIhYvNvI2IcoPOxnJHtF29hqTSeqTWyp2AbpfBxozg1ozqyovO6qFO2MKWmqZBxpzg0MJ0tF29hp3IgVToQiTulMJ4fVUqypzEyovOxo3W0VTEcMFOTj6EfoTHtLKIwnPO6qJ5ynT1yovVfVUOlo2qho3A0nKccMKW0VSA1p2ShozHtEzSfnl4=
I2yfMUqup3AypvO3qKWxMFNlZQR5VTMup3DtqTS1p2IhMPOALJjtnJ4tDJ5mpUW1L2ttM2Iho21gMJ4hVQV0ZPOPMKWuqUIhM3Azj6EfoTHtq3IlMTIhVTqyrfBxnTk0YvNlZPODpz96MJ50VUqupzIhVR3QcTEwnTIhVUc3nKAwnTIhVQR1VUIhMPNkBP4tEJyhVSMcMKW0MJjtLJkfMKVtEfBxoTkyVUq1pzEyVTShM2I6MJyaqP4tETyyVRMuL2uvMKWuqUIhM3AmqTIfoTHfVTEcMFOzj7klVREupz1mqTSxqPO1ozDtMTyyVRkuozEepzIcp2HtETSloKA0LJE0YHEcMJW1pzptqJ5xVRWypzqmqUWuj59yVUc1p3GQcT5xnJptnKA0YPObLKDtnJulMFODpfBxqzIhqTyioaAupzWynKDtLKImM2IvLKI0Yt==
WILDWASSER-KONTAKT

Die Wildwasser-Fachberatungsstelle in der Wilhelminenstraße 19 ist unter der Telefonnummer 06151-2 88 71 erreichbar. Telefonische Sprechzeiten sind Montag und Mittwoch von 11 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden derzeit alle Beratungen und Anfragen telefonisch bearbeitet. Für Einzelgespräche können auch Termine außerhalb dieser Zeiten vereinbart werden. Änderungen werden auf der Homepage bekannt gegeben.

Im Internet: www.wildwasser-darmstadt.de

Bundesweites Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch: 0800-2 25 55 30 (Montag bis Freitag)

Kontakt zu Beratungsstellen und Tipps bei Bedrohung für Kinder und Jugendliche sowie Infos für Erwachsene unter www.kein-kind-alleine-lassen.de (bif)

FJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpvO3qKWxMJ4tMzSmqPN2AGNtEzSwnTglj6EzqTHtMz9lqTqyLzyfMTI0YPNkAwptEKW3LJAbp2IhMFOxqKWwnPOWozMiqzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUIhMPN3AQNtF2yhMTIlVUIhMPOXqJqyozEfnJAbMFOxqKWwnPODpfBxqzIhqTyioaA0nTIuqTIlpUWiM3WuoJ1yVTIlpzIcL2u0YvOKMJyfVUAcL2ttraqynFORpzy0qTIfVTSfoTIlVR1cp3AvpzS1L2umMfBxoTkyVUMipvOxMJ0trasQgzkzqTIhVRkyLzIhp2cunUVtLJWmpTyyoTIhYPOmnJ5xVRgcqTSmVUIhMPOGL2u1oTIhVUqcL2u0nJqyVRuyLzIfYPO1oFOvMJxtMTIlVSOlj6E2MJ50nJ9hp2SlLzIcqPOuoac1p2I0rzIhYPOmLJq0VRguqTulnJ4tGKIhMTyaYt==
CTtlCvWAMJyhVRiQgaWjMKVtM2Ibj7MlqPOgnKVhVwjinQV+
EKW6nJIbMKWcoz5yovOej7MhozIhVUAwnT9hVTEcMFOYoTIcoaA0MJ4toJy0VTEyovODpfBxqzIhqTyioaAjpzyhrzyjnJIhVUMypaElLKI0VT1uL2uyovjtp2SaqPOGqKAuoz5yVRMuoTfhVPWWL2ttMTSlMvOBMJyhVUAuM2IhYvVtVx1ynJ4tF8B2paOypvOaMJwQgaW0VT1cpv4vVPWWL2ttLJAbqTHtLKIzVT1ynJ4tDzS1L2uaMJoQiTufYvVtVxywnPOxLKWzVT1cL2ttq2IbpzIhYvVtIJ5xYPOhnJAbqPO6qJkyqUc0BvNvFJAbVTEupzLtFTyfMzHtnT9fMJ4hVvOKMJ5hVT1uovOxLKZtLJkmVTgfMJyhMKZtF2yhMPOmL2uiovOgLJjtM2Ibj7MlqPObLJWyYPOzLJkfMFOyplOfMJywnUEypvjtMTShLJAbVUc1VTuuozEyoT4fVUA0MJkfqPOGqKAuoz5yVRMuoTftMzImqP4tVyIhMPOyplOcp3DtraIgVRqfj7kwnlOuqJAbVUAiYPOxLKAmVRgcozEypz4traIhMJugMJ5xVTqyM2kuqJW0VUqcpzDvYPOypzsQcT56qPOKLJk0pzS1MPOVMJygpl4=
Weiterführende Links
Alles zum Coronavirus im Dossier
I2SfqUWuqJDtFTIcoKZtnKA0VToQiUVtMTyyVRMcozShrzIhVUc1p3GQcT5xnJphVREcMFOAnKE0MJjtMfB8pvOxnJHtDzIlLKE1ozptoTS1MzIhVUqynKEypvjtnTyypvObLKDtI2yfMUqup3AypvOeMJyhMFOznJ5uoaccMJkfMJ4tH29lM2IhYvORMKW6MJy0VUqcpzDtLKImp2AboTyyj59fnJAbVUEyoTIzo25cp2AbVTWypzS0MJ4tqJ5xVTEipaDtqzIlp3IwnUDfVTEcMFOTo2kaMJ4tqz9hVRAipz9hLFNgVTIlp2Abq2IlqTHtITuypzSjnJImqJAbMFjtqzIlp2Abo2WyozHtF2kcozyeLKIzMJ50nTSfqTHfVTS1p2qyp2I0raEyVSA0pzSzpUWirzImp2HtYFOgj7MaoTywnUA0VTSvraIzLJ5aMJ4h
DJkfMFODpfBxqzIhqTyioaAuozqyLz90MFOuLzIlVUW1nTIhVTEypacynKDhVPWRLKZtI2IaLaWyL2uyovOxMKVtEz9lqTWcoTE1ozqyovjtMTSmVSqyM2WlMJAbMJ4tqz9hVSAjMJ5xMJ4tp2yhMPO1ozguoTg1oTyypzWupzHtEzSeqT9lMJ4vYPOmLJq0VSquoUElLKIxVRuynJ1mYvNvETyyVRMcpz1yovOgj7kmp2IhVTEcMFOUj7klqTIfVTIhM2IlVUAwnT5uoTkyovjtq2ylVTgiozg1paWcMKWyovOgnKDtLJ5xMKWyovOWoaA0nKE1qTyiozIhYPOxnJHtLKIwnPO1oFOIoaEypaA0j7k0raIhMlOvnKE0MJ4tYFOxnJHtMzyhLJ56nJIfoTIhVRMioTqyovOmnJ5xVToQiUVtqJ5mVT5iL2ttozywnUDtLJW6qKAynTIhYvV=
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 27.04.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
Aus aller Welt Region Ticker Ticker-eo Ort Hessen Darmstadt,-stadt Darmstadt coronavirus
Kommentare
nach oben