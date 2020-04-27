Wildwasser befürchtet Anstieg der Missbrauchszahlen

Die Fachberatungsstelle für sexualisierte Gewalt in Darmstadt bittet, wegen der Corona-Isolation im Umfeld genau hinzusehen, ob Kinder und Jugendliche gefährdet sind.
Gewalt ist keine Privatsache. Wegen der Kontaktsperren durch Corona können betroffene Kinder und Jugendliche keine Hilfe von außen holen. Archivfoto: Photopqr/Le Dauphiné Libéré/Lisa Marcelja
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WILDWASSER-KONTAKT
Die
Wildwasser-Fachberatungsstelle in der Wilhelminenstraße 19 ist unter der Telefonnummer 06151-2 88 71 erreichbar. Telefonische Sprechzeiten sind Montag und Mittwoch von 11 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr.
Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden derzeit alle Beratungen und Anfragen telefonisch bearbeitet. Für
Einzelgespräche können auch Termine außerhalb dieser Zeiten vereinbart werden. Änderungen werden auf der Homepage bekannt gegeben.
Im Internet:
www.wildwasser-darmstadt.de
Bundesweites
Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch: 0800-2 25 55 30 (Montag bis Freitag)
Kontakt zu Beratungsstellen und Tipps bei Bedrohung für Kinder und Jugendliche sowie Infos für Erwachsene unter
www.kein-kind-alleine-lassen.de (bif)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 27.04.2020 um 03:00 Uhr publiziert.