Will Smith nach Oscar-Ohrfeige wieder bei Preis-Gala

Der Film, in dem Smith einen versklavten Mann im Süden der USA Mitte des 19. Jahrhunderts spielt, sei für ihn der schwierigste Film seiner Karriere gewesen, sagte Smith in seiner Dankesrede. „Es ist sehr schwer, einen modernen Geist in diese Zeit zu versetzen. Es ist schwierig, sich dieses Level an Unmenschlichkeit vorzustellen.“