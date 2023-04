Wim Wenders im Wettbewerb um Goldene Palme

Paris (dpa) - . Zuletzt gewann Wim Wenders 1984 für „Paris, Texas“ die Goldene Palme in Cannes. Mit „Perfect Days“ hat es der 77-Jährige in diesem Jahr erneut in den Wettbewerb des berühmten französischen Filmfestivals geschafft, wie dessen Leiter Thierry Frémaux am Donnerstag mitteilte. Der Film sei in Japan gedreht worden - mehr gab Frémaux über den Film nicht preis. In der Nebenreihe „Séances spéciales“ wird von Wenders zudem „Das Rauschen der Zeit“ präsentiert, ein Porträt über den deutschen Künstler Anselm Kiefer.