Wind hat Waldbrand in Brandenburg wieder angefacht

Jüterbog (dpa) - . Starker Wind hat den vor einer Woche ausgebrochenen Waldbrand bei Jüterbog in Brandenburg nach Angaben der Einsatzleitung am Mittwoch wieder angefacht. Geplant ist, den Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz wieder aus der Luft zu bekämpfen. Ein Hubschrauber der Bundespolizei und ein Löschflugzeug sollten noch am Mittwoch eintreffen, sagte Einsatzleiter Rico Walentin.