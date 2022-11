Wintervorboten auf dem Feldberg und in den Alpen

Nur wenige Tage nach dem Ende des Goldenen Oktobers fällt auf dem höchsten Gipfel Baden-Württembergs, dem 1493 Meter hohen Feldberg, der erste Schnee. (© Philipp von Ditfurth/dpa)

Feldberg (dpa) - - Ein Mini-Wintereinbruch hat den höchsten Berg Deutschlands außerhalb der Alpen, den 1493 Meter hohen Feldberg bei Freiburg, am Samstag mit einer leichten Schneeschicht überzogen. „Ganze drei Zentimeter sind zusammengekommen“, sagte ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes mit Blick auf die Daten von 7.00 Uhr. „Das wird sicherlich 'ne kurze Sache sein.“

Da die Temperaturen im Tagesverlauf leicht über null Grad liegen sollten, werde der Schnee bald wegtauen. Es könnten aber immer mal wieder Schneeflocken fallen.

In der Nacht zu Sonntag müssten insbesondere Autofahrer in der Region auf Höhen ab 1000 Metern mit überfrierender Nässe rechnen. In den kommenden Tagen soll es aber wieder milder werden, so dass Schnee und Eis den Prognosen zufolge erstmal kein Thema mehr sein dürften.

Schnee auch in den bayerischen Alpen

In den bayerischen Alpen hat es am Freitag und in der Nacht auf Samstag geschneit. Auf der Zugspitze lagen knapp 25 Zentimeter Schnee, und im Laufe des Samstag sollten oberhalb von 1200 bis 1500 Metern bei geringem Schneefall nochmals bis zu 5 Zentimeter hinzukommen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Je östlicher in den Alpen, desto mehr Schnee gebe es aktuell.

Allerdings wird der Neuschnee nur von kurzer Dauer sein: In den kommenden Tagen werde es auch in den höheren Lagen wieder Plusgrade geben, sagte der Meteorologe. Am kommenden Dienstag dürfte es in 3000 Metern Höhe bis zu vier Grad warm werden. Die Zugspitze als höchster Berg Deutschlands misst 2962 Meter.