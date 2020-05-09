Samstag, 09.05.2020 - 22:28
4 min
Wirbel um Südhessens „Apfelwein-Baron“
Von Tim Maurer und Christopher Frank
F1WSFIZtDxIFE1AHHxSGH0HtYFORnJHtE2I0pfBxozgyMT9mMJ4tnJ0toJS0qTIhVREyp2yaovOmnJ5xVZB8LzIlpzIanJ9hLJjtLzIeLJ5hqPjtMJWyoaAiVUqcMFOcnUVtDKOzMJk3MJyhYHyhnTSfqPO1ozDtMTIlVR1upzgyoz5uoJHt4bPrLzIgLzIfVUqcqTttL2SlMrXNaPOgnKDtEzyloJIhp2y0rvOcovOPnKWeMJ5uqF4tET9wnPOcoFOnMJ50paIgVTEypvQQyzMzMJ50oTywnTgynKDtp3EynTIhVTSeqUIyoTjtozywnUDtMTyyVTW1oaEyovORo3Ayovjtp29hMTIlovOcnUVtEKWznJ5xMKVhVSW1ozDtqJ0tMTIhVUCQiTEbMKAmnKAwnTIhVSIhqTIlozIboJIhp2qlj7khMTIlVUIhMPOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOPMJ5yMTyeqPOYqJuhVTqcLaDtMKZtLJg0qJIfoPORnKAeqKAmnJ9hMJ4tnJ4tMTIhVSAirzyuoTIhVR5yqUc3MKWeMJ4hVREyoz4tMTyyp2IlVTuuqPOgnKDtMJyhMKVtDKImp2SaMFOlqJ5xVUIgVTEyovQvtW5HLJptMTIlVRWyMaWynKIhM+XNaPOuoFN4YvOALJxtMJyhMFObnKE6nJqyVREyLzS0qTHtLKImM2Ifj7MmqP4=
CTtlCxyhp3EuM3WuoF1GqT9lrFOfj7MmqPOGnTy0p3Eipz0tLKImCP9bZw4=
GT9mVTqynUDtMKZtLJ0tBP4tGJScVTS1MvQvtW5WoaA0LJqlLJ3vtWjhVREipaDtpT9mqTI0VRWyozIxnJg0VRg1nT4tLKIzVUAynJ5yoFODpz9znJjt4bPrLKOzMJk3MJyhLzSlo27vtWjtMJyhMFOGqT9lrFjtoJy0VTEypvOOqKAmLJqyBvQvtW5RMKVtZQthZQHhVTymqPOeMJyhVSEuMlOxMKVtDzIzpzIcqJ5aVrXNaP4t4bPrF3IlrvOxLJ5uL2ttM2yhMlOyplOxnKWyn3DtoJy0VTEyoFOGnTy0p3Eipz0toT9m4bPpYPOypzgfj6ElqPOypvOaMJqyofB8LzIlVTEcMKAypvOnMJy0qJ5aYvQvtW5ZMKI0MFObLJWyovOuozqyMzShM2IhYPOgnJAbVUc1VTWyoTIcMTyaMJ4tqJ5xVTyhVTEyovOGo3ccLJkyovOBMKE6q2Iln2IhVUc1oFOPo3yeo3E0VT1ynJ5ypvOTnKWgLFOuqJMaMKW1MzIhYhXNaPOOozMuozqmVTuuLzHtMKVtoz9wnPOuqJLtHfB8L2gzpzSaMJ4fVUqcMFOmMJyhMFOOqKAmLJqyVTEyoz4tM2IgMJyhqPOcp3DfVUWyLJqcMKW0VUIhMPO3nJHtMz9fM3DtM2IuoaE3o3W0MKD6VBXNaxEcMFOOoTkcnJIlqTIhVTuuqUEyovOhnJHtM2IjoTShqPjtETI1qUAwnTkuozDtraHtLzIzpzIcMJ4hVREuVTqcLaDtMKZtMJyhnJqyVRAbqKWwnTyfoP1nnKEuqTHfVTEcMFOaMJ5uqFOxLKZtE2IaMJ50MJyfVTWyq2Icp2IhYvOnqJEyoFOcp3DtMTSmVRkuozDtozSwnPN3AFOXLJulMJ4tnJ1gMKVtoz9wnPOvMKAyqUc0YvOBnJAbqPOhqKVtLJ1ypzyeLJ5cp2AbMFO1ozDtLaWcqTymL2uyVSAioTEuqTIhVUAcozDtoz9wnPObnJIlVUA0LKEco25cMKW0YPOyplOanJk0VT5uL2ttq2yyVUMipvOxLKZtDzImLKE6qJ5ap3A0LKE1qP4tDJkmolQvtWZtLzIzpzIcqPO3qKWxMFOhnJIgLJ5xYhXNaN==
I2yyVTymqPOynJ5yVUAioTAbMFOOqKAmLJqyVUc1VUMypaA0MJuyow8t4bPrFJAbVUA0MJuyVT5uL2ttq2yyVUMipvObnJ50MKVtMTyyp2IlVRS1p3AuM2HtqJ5xVTuuLzHtMTSgnKDtozywnUEmVSAwnTkcoJ1yplOvMKc3MJAeMJ4tq29foTIh4bPpYPOypzgfj6ElqPOYqJuhYvQvtW5WL2ttLzyhVTgynJ4tM3Wij59ypvOAnJkcqZBxpzMuovjtnJAbVTWcovODLKccMzymqP4tIJ5xVTEyp2uuoTVtnKA0VTImVT1ynJ5yVTIbpzkcL2uyVZBpLzIlrzI1M3IhMljtMTSmplOxnJImMKZtGTShMPOhnJAbqPOzpzIcVTymqP7vtWjtEKVtMzyhMTHtMKZtozywnUDtM3I0YPOxLKAmVT5uL2ttq2yyVUMipvOzpzIgMTHtH29fMTS0MJ4tnJ0tGTShMPOmnJ5xVUIhMPObj6EfqPOxnJHtGzS0olOuqJMapaIhMPOxMKVtoTI0raEyovOYpzyyM3AvMKEynJkcM3IhM2IhVT5cL2u0VToQiUVtMJyhVSMypaEynJEcM3IhM3Avj7khMT5cpl4t4bPrI2SmVTywnPOmnJAbMKWfnJAbVT5cL2u0VUAuM2IhVUqioTk0MFjtnKA0YPOxLKAmVTywnPOgnKVtMTSmVRElnKE0MFOFMJywnPO3j7khp2AbMFOiMTIlVTImVTgynJ4tF3WcMJqmMJ5xMFOaMJqyLzIhVTuuqPQvtWZtMTSmVTymqPOuovOxMJ4tFTSupzIhVTuypzWynJqyrz9aMJ7vtWjfVUMypaAcL2uypaDtMKVhVBXNaxywnPOvnJ4tn2IcovOhLKEco25uoTIlVR5ip3EuoTqcn2IlVUIhMPObLJWyVTgynJ5yovOPMKc1MlO6qJ0tF3WcMJqmM2ImL2uynTIhYhXNaN==
ET9wnPOxnJHtI2IfoTHtnJ4tMTIhVSAirzyuoTIhVR5yqUc3MKWeMJ4tnKA0YPO3nJHtMKVtp2IfLaA0VUAuM3DfVT5cL2u0VT1ynUVtLKIzraIbLJk0MJ4hVBXNaxywnPOjo3A0MFOmMJulVUMcMJjtpT9fLKWcp2yypzIhMTImVScyqJpfVT9vVTImVTcyqUc0VUIgVRygpTM1ozqyovOaMJu0VT9xMKVtMTyyVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tMUIlL2ttD29lo25u4bPpYPOypzgfj6ElqPOYqJuhYvQvtW5RLKAmVTS1p2qypzIwnT5yqPOynJ4tHT9mqPO6qJ0tF3WcMJqmMJ5xMFOmolOynJ5yVSqyoTkyVUAwnTmQcTq0YPObj6E0qTHtnJAbVT5cL2u0VTqyMTSwnUDhVREcMKAyplORLKE1oFOcp3Dtp2IbpvOmMJ5mnJWyoP4tET9wnPO3LKZtnJ4tDzI6qJptLKIzVT1ynJ5yVSOypaAiovOaMKOip3EyqPO3qKWxMFjtnKA0VTS1p3AwnTkcMpBsoTywnPOxnJMzLJ1cMKWyozDh4bPpVREyoz4tozIvMJ4tp2IcozIlVRS1p3AuM2HtqTS1L2u0VUAwnT5yoTjtMJyhMFOGLJ1goUIhMlO3MJy0MKWypvOGL3WyMJ5mnT90plOuqJLhVRIcovOPnJkxVUcynJq0VTybovOvMJympTyyoUA3MJymMFOcovOynJ5yoFOGo2kxLKEyov1CqKEznKDfVT1cqPOynJ5yoFOSnKAypz5yovOYpzI1rvO1oFOxMJ4tFTSfpl4t4bPrETRtq2SlVTywnPOuqJLtMJyhMKVtEzI0nKAwnP1DLKW0rFjtMTyyVUIhqTIlVTEyoFOAo3E0olOmqTShMQbtGTSwnljtGTIxMKVtqJ5xVR1coTy0LKW54bPpYPOlMJkuqTy2nJIlqPOYqJuhYvQvtW5RLKZtq2SlVTIcozHtEzShqTSmnJI1ozyzo3WgYPObnJ50MKVtMTIlVTgynJ5ypzkynFOjo2kcqTymL2uyVRWiqUAwnTSzqPOmqTIwn3Dh4bPpVRqfMJywnTImVTqyoUEyVToQiUVtMTIhVSIgp3EuozDfVTEup3ZtMKVtnJ4tMTIhVSAirzyuoTIhVR5yqUc3MKWeMJ4tqJ50MKVtLJ5xMKWyoFODo2kcqTyeMKWhVTEypvOOoUEypz5uqTy2MFOzj7klVREyqKEmL2ufLJ5xVPuOMxDcVTMioTqyYvQvtW5WL2ttnJ5zo3WgnJIlMFOgnJAbVTWlMJy0VUIhMPObLJk0MFOhnJAbqUZtqz9hVR1unJ5mqUWyLJ3vtWjfVUAuM3DtMKVhVBXNaxywnPOgj7MwnUEyVT1cqPOxMJ0tEz9fM2IhVTWyp3EcoJ10MKVtHTIlp29hMJ4tn2IcozIloTIcVUOioTy0nKAwnTHtDKImp2SaMJ4tqZBxqTyaMJ4tqJ5xVUsQiUWxMFOgnJAbVUAyoTWmqPOhnJAbqPOuoUZtHzIwnUEyovOvMKcynJAbozIhVBXNxlOuqJAbVUqyoz4tnJAbVT1cqPOxMKVtpT9fnKEcp2AbMJ4tH2y0qJS0nJ9hVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVT5cL2u0VUc1MaWcMJEyovOvnJ4h4bPp
EJWyozMuoTkmVTqypT9mqTI0VUqypzEyovOGL3WyMJ5mnT90plO2o24tMTIlVSAiL2yuoP1AMJEcLF1DoTS0qTMipz0t4bPrHTyhqTIlMKA04bPpYvORnJImMFO6MJyaMJ4fVToQiUVtq2IfL2uyVRWcoTEypvOmnJAbVRWyozIxnJg0VRg1nT4toJy0VUAynJ5yoFOjpzy2LKEyovODpz9znJjtnJ50MKWyp3AcMKW0YvORLKW1oaEypvOmnJ5xVRWcoTEypvOxMKVtG2k5oKOcp2AbMJ4tH3OcMJkyVUMiovNkBGZ2VUc1VTMcozEyovOyLzIhp28tq2yyVRglnJIap2WcoTEypvO1ozDtHUWipTSaLJ5xLF1DoTSeLKEyYPO1oaEypvOuozEypzIgVT1cqPOVLJgyozglMKI6MJ4hVR9vVTIlVUMypaA0MJuyovOej7MhozHfVTEup3ZtMTyyVRgioJWcozS0nJ9hVTEcMKAypvORnJ5aMFOcnT4tnJ4tMJyhVTqyq2ymp2ImVRkcL2u0VUYQiTAeMG8t4bPrGzIcovjtMTIhovOcL2ttLzyhVTquoabtn2kupvOeMJyhVR5urzxfVTS1L2ttq2IhovOcL2ttMJyhVUA5p3EyoJglnKEcp2AbMKVtGJIhp2AbVTWcohXNaPjtp28tF3Ibov4tIJ5xVTEcMFOPnJkxMKVtLKIzVBXNayOcoaEypzImqBXNaQ8t4bPrFJAbVT1uL2uyVRg1oaA0VUIhMPOmqJAbMFOxLJoQiUVtnJ1gMKVtLzImqTygoKEyVSA0rJkypl4tIz9hVUWyMUI6nJIlqTIhVSOlo3OuM2ShMTRgHTkun2S0MJ4tnTSvMFOcL2ttoJylVRygpUWyp3Aco25yovOaMJuioUDhVREunTyhqTIlVUA0MJAeqPOeMJyhMKWfMJxtpT9fnKEcp2AbMFOPo3EmL2uuMaDfVTqupzShqTyypaDtozywnUDh4bPpVRIlVTMcozEyVTImVTWyMTIhn2kcL2tfVTEup3ZtM2I6nJIfqPOhqKVtMJyhVTWyp3EcoJ10MKVtITIcoPOmMJyhMKVtHUWiMzyfMFOiozkcozHtM2ImqTIfoUDtq2IlMTHh
CTtlCxEcp2g1p3Aco24tqJ0tF3IbovOvMKElnJMzqPOuqJAbVUAynJ4tIJ50MKWhMJugMJ4t4bPrLzIgLzIfVUqcqTttL2SlMrXNaQjinQV+
ETyyVRE5ozSgnJftpaIhMPO1oFOmMJyhMFODMKWmo24tnKA0VTEuplOynJ5yVBXNxlOxo2AbVTWyqUWiMzMyovO2o24tMTIlVREcp2g1p3Aco24tnKA0VT5uqZB8pzkcL2ttLKIwnPOmMJyhVRWcpzgyozS1MKVtIJ50MKWhMJugMJ4t4bPrLzIgLzIfVUqcqTttL2SlMrXNaP4tH2AbozIfoPOxpzIbqPOyplOmnJAbVTyhVTEyovOGo3ccLJkyovOBMKE6q2Iln2IhVTS1L2ttLKIzVTEyovOGMJy0MJ4tMTImVSIhqTIlozIboJIhplOhqKVtoz9wnPO1oFOxnJHtpTIlp8B2ozkcL2uyovOOqKAmLJqyovOxMKZtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKWmYvQvtW5KnKVtnTSvMJ4tp3GQcT5xnJptozI1MFOBLJAbpzywnUEyovOypzuuoUEyovjtp29xLKAmVTEcMFOGo2AcLJjgGJIxnJRgDJW0MJyfqJ5aVUc1ofBxL2umqPOynJ4tH3EuqTIgMJ50VUMypfB2MzMyoaEfnJAbqPObLKGvtWjfVTIln2mQcUW0VRg1nT4hVREupzyhVUA0MJkfqPOxLKZtIJ50MKWhMJugMJ4tn2kupvjtMTSmplOyplOmnJAbVUIgVTEcMFOOqKAmLJqyVTIcozIlVTIcoacyoT5yovODMKWmo24tnTShMTIfMFO1ozDtMTymqTShrzyypaDtp2ywnPOxLKMiov4t4bPrET9wnPO3nKVtoKImp3EyovOmL2ufnJKQa2kcL2ttMTyyVSAynKEyVT9zMzkcozHtozIboJIhYPO3MJyfVTEcMFOAMJ5aMFOuovODo3A0plOhnJAbqPOgMJulVTuuozEbLJWvLKVtq2Sl4bPpYPOmolOYqJuhYt==
FTS0VTIlVTEyoz4tDzIzj7klL2u0qJ5aMJ4fVTEup3ZtMTyyVRShM2IfMJqyozuynKDtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uyVRMioTqyovOzj7klVUAynJ5yVRMcpz1uVTuuqQ8t4bPrDzIzj7klL2u0qJ5aMJ4tp2yhMPO1oaEypaElnJIvMJ46VSqcpvObLJWyovOxnJHtMKWmqTIhVRShn8B8ozEcM3IhM2IhVUMiovOIoaEypz5ynT1yovjtMTyyVUIhp2IlMFODpz9xqJg0MFOuqKAfnKA0MJ4tq29foTIh4bPpYPOypzgfj6ElqPOypv4t4bPrFJAbVTuuLzHtrasQgzkzVRcunUWyVTEcMKAyVRMcpz1uVTS1MzqyLzS1qPO1ozDtp2IbpvO2nJIfVR3QiTuyVUWynJ5aMKA0MJAeqP4tFzI0raDtp2IbMFOcL2ttMTSmVT1cqPOynJ5yoFOALJjtLJkfMKZtLaYQgzAeMJkhYhXNaPOIozDtMTSmVTWyqUWyMzMyVT5cL2u0VTWfo8BsVTybovOuoUZtEzyloJIhL2uyMvjtp29hMTIlovOuqJAbVUAynJ5yVRShM2ImqTIfoUEyovOmo3qcMFOxnJHtF2IfqTIlMJxtF3YQcT1ypvjtMTyyVUAynJ5yVRSjMzIfq2Icov1AnKAwnUIhM2IhVTuypaA0MJkfqP4t4bPrETyyVRMcpz1uVTymqPO1oaOioTy0nKAwnP4tETSmVTwQcTk0VT1cL2ttLJkmVSOlnKMuqUOypaAiovOuLzIlVT5cL2u0VTEuqz9hVTSvYPOgnJAbVUOioTy0nKAwnPO6qFQQcUKQa2IlohXNaPjtp2SaqPOPMJ5yMTyeqPOYqJuhVTSvp2AboTyyj59yozDhVBXNaxywnPO3MJaQaljtMTSmplOcL2ttoJy0qTkypaqynJkyVTIcozHtHTIlp29hVTEyplQQgzMzMJ50oTywnTIhVRkyLzIhplOvnJ4tqJ5xVTuuoUEyVT1cL2ttMTSbMKVtoJy0VUOioTSlnKAcMKWyozEyovODo3A0plO6qKYQiTAeYPOuLzIlVT1uozAbMFORnJ5aMFOmnJ5xVT1cpvOynJ5zLJAbVUqcL2u0nJphVSIhMPOxLJ5hVUAuM2HtnJAbVTEcMKAyVTS1L2th4bPp