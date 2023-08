„Wird es jetzt jedes Jahr so heiß?“

Auf dem Weg in unseren Urlaub sind wir dieses Jahr durch Österreich und Slowenien gefahren – genau an dem Wochenende, als dort die schweren Unwetter wüteten und so viel Zerstörung brachten. Auf dem Rückweg fuhren wir durch die Gewitter, die den Frankfurter Flughafen lahmlegten und Teile von Nürnberg unter Wasser setzten. Unser Aufenthalt in Kroatien war wunderschön, aber geprägt von großer Hitze. „Meinst du, es wird jetzt jedes Jahr so heiß?“, fragten meine Kinder. „Meinst du, es gibt jetzt jedes Jahr so schlimme Unwetter?“ „Und wenn unser Haus mal zerstört wird, was machen wird dann?“