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Dienstag, 07.04.2020 - 03:00
3 min

Wird Naherholungsgebiet Reinheimer gesperrt?

Die Stadt überlegt, das Naherholungsgebiet Reinheimer Teich wegen Corona für den Publikumsverkehr abzusperren. In den nächsten Tagen soll eine Entscheidung fallen.

Von Isabel Hahn
An manchen Stellen rund um den Reinheimer Teich ist es schwer, den gebotenen Abstand zu halten. Foto: Isabel Hahn

An manchen Stellen rund um den Reinheimer Teich ist es schwer, den gebotenen Abstand zu halten. (Foto: Isabel Hahn)

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