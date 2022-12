Wo beliebte Weihnachtsfilme gedreht wurden

„Der kleine Lord“: Der britische TV-Film von Jack Gold (Original: „Little Lord Fauntleroy“) aus dem Jahr 1980 holt in jeder Weihnachtszeit gute Einschaltquoten im deutschen Fernsehen. In dem Film geht es um den kleinen Cedric (Ricky Schroder), der verarmt mit seiner Mutter in New York lebt. Er ahnt nicht, dass sein gestorbener Vater einer britischen Adelsfamilie angehörte und wegen der Heirat mit einer bürgerlichen Amerikanerin enterbt wurde.