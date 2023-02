„Wo ist Anne Frank?“ - Vom Hinterhaus in die Gegenwart

Angesichts der Altersgruppe von neun oder zehn Jahren aufwärts, für die der Film gemacht wurde, entschied sich Folman gegen eine realistische Darstellung der Zustände etwa in Bergen-Belsen. So sind die deutschen Besatzer von Art Direktorin Lena Guberman als gesichtslose, riesige Gestalten umgesetzt worden in schwarzen Umhängen mit Helmen, die an Darth Vader erinnern. In den Szenen der Selektion in Auschwitz griff Folman zur Veranschaulichung auf die griechische Mythologie und die Reise in die Unterwelt zurück.