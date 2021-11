Wo stehen wir in Sachen Klimawandel?

Zur Person

Antje Boetius (54), geboren in Frankfurt am Main und aufgewachsen in Darmstadt, ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts (Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung) in Bremerhaven. Die Meeresbiologin lehrt an der Universität Bremen. Seit Januar 2015 ist sie Vorsitzende des Lenkungsausschusses von „Wissenschaft im Dialog“. Die AWI-Chefin gehört zum Autorenkreis der Nationalen Akademie der Wissenschaften „Leopoldina“, die 2019 die Stellungnahme „Klimaziele 2030: Wege zu einer nachhaltigen Reduktion der CO2-Emissionen“ verfasste.