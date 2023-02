Wohnen: Post-Covid-Ära könnte Manhattan verändern

Die Initiative setzt sich dabei vor allem dafür ein, die Gebäude Manhattans zugänglich für New Yorker aller Schichten zu machen. „Es ist an der Zeit, dass Manhattan seiner Verantwortung gerecht wird, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, so Sanchez weiter. Steueranreize für Hausbesitzer und Änderungen von Gesetzen, die Wohnraum in gewissen Teilen von Midtown beschränkten, könnten so zu einer fühlbaren Entspannung der Wohnungssituation in ganz New York führen.