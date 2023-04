Wolkenreich und nass im Süden, Sonne im Norden

Strandkörbe stehen bei stürmischen Wetter an der Düne am Strand des Ostseebades Binz. (© Stefan Sauer/dpa)

So richtig kommt der Frühling in Deutschland noch nicht in Fahrt. Das Wochenende bleibt sehr wechelhaft, ab Montag ist Besserung in Sicht.