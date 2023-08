„Wollte Gott spielen“: Lebenslang für Babymorde in England

Die 33-Jährige habe „grausam, kalkulierend und zynisch“ gehandelt, als sie die Neugeborenen attackierte. „Einige Ihrer Opfer waren nur einen Tag oder ein paar Tage alt“, sagte Goss. Es handelt sich um die schwerste Mordserie an Babys in der jüngeren britischen Geschichte. Die Angehörigen im Saal weinten und hielten sich in den Armen, als der Richter das Strafmaß verkündete.