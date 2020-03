Wonnegau: Zahlreiche Hilfsangebote in der Corona-Krise

Besonders ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören, sollten nicht einkaufen gehen und sind auf Hilfe angwiesen. (Foto: dpa)

VG MONSHEIM/VG WONNEGAU/VG EICH - Die gute Seite der Corona-Krise zeigt sich in der Unterstützung für Menschen, die Besorgungen nicht mehr selbst erledigen können, sollen oder dürfen. Auch im Wonnegau gibt es zahlreiche Hilfsaktionen. Hier eine Übersicht, ohne Gewähr der Vollständigkeit:

VG Monsheim

Unter dem Motto „Wir halten zusammen“ rufen die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Monsheim zu nachbarschaftlichen Hilfsdiensten und Lieferservice für Einkäufe auf.

Als Ansprechpartner fungieren die jeweiligen Ortsbürgermeister, an die man sich wenden kann, wenn man zur Risikogruppe gehört oder sein Uuhause nicht verlassen kann oder darf. Auch freiwillige Helfer können sich bei den Ortschefs melden.

„Durch die Ortsgemeinde werden die Kontakte hergestellt, um den Zusammenhalt zu stärken und die Corona-Krise gemeinsam zu bewältigen“, heißt es. Den kostenlosen Service soll es vorerst bis Ende April geben.

EINFACH NUR REDEN Bürgerinnen und Bürgern, die in der aktuellen Situation Redebedarf haben, bieten Katharina Wegener vom Pflegestützpunkt sowie die Gemeindeschwester Plus, Sabine Scriba, neben den üblichen Beratungsleistungen auch Telefongespräche allgemeiner Art an. Ziel der Telefongespräche ist es, den Anrufern etwas Abwechslung und Wohlgefühl in ihren Alltag zu bringen. Die Mitarbeiterinnen sind von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Zu erreichen ist Katharina Wegner unter Telefon 06242-9907631, Sabine Scriba unter 06242-9127706.

Die Ansprechpartner der einzelnen Ortsgemeinden: Flörsheim-Dalsheim, Tobias Rohrwick, 0170-8010216, einkaufshilfe@floersheimdalsheim.de; Hohen-Sülzen, Andreas Thon, 06243-3 75 95 57, thon.a@gmx.de; Monsheim, Kevin Zakostelny, 0176-84 55 58 11, kevin.zakostelny@monsheim.de; Mölsheim, Sascha Wötzel, 0176-23 17 08 25, Mörstadt, Stephan Hammer, 0177-2 43 86 27, hammer.moerstadt@myquix.de; sascha.woetzel@gmail.com; Offstein, Andreas Böll, 0171-4 93 64 08, bgm@offstein.de; Wachenheim, Dieter Heinz, 06243-74 38, weinbau-heinz@t-online.de. Vielerorts haben sich schon zahlreiche Unterstützer gemeldet, berichtet Verbandsbürgermeister Ralph Bothe. Hilfesuchende halten sich allerdings noch zurück. „Wir können alle nur ermutigen, das in Anspruch zu nehmen“, sagt Bothe. Zu viele ältere Personen sehe er noch in den Supermärkten. Wo sie nach Sachen suchen, die dann eventuell gar nicht mehr vorrätig sind. Viele Supermärkte haben mittlerweile mit Mengenbeschränkungen reagiert – beispielsweise bei Klopapier oder Nudeln. Derzeit, so Bothe, befinde man sich in Absprache mit Einzelhändlern, damit die Unterstützer Sondergenehmigungen erhalten, um mehr Ware als eigentlich erlaubt kaufen zu können.

Neben dem Angebot der Ortsgemeinde hat sich in Wachenheim außerdem eine Nachbarschaftshilfe für ältere Bürger formiert. Auch durch sie werden Einkäufe erledigt. Zu erreichen ist die Organisationsstelle unter der Leitung von Sabina Jahn unter der Nummer 0178-8 14 07 31 von Montag bis Samstag zwischen 11 und 13 Uhr sowie zwischen 18 und 19 Uhr.

VG Eich

In der Verbandsgemeinde Eich haben Gimbsheim und Hamm ein sogenanntes „Sorgentelefon“ eingerichtet. „Bitte melden Sie sich, wenn Sie in der jetzigen Situation Hilfe beim Einkaufen oder den sonstigen Dingen des Alltags benötigen“, heißt es zum Beispiel aus Gimbsheim. Das Gimbsheimer Sorgentelefon hat die Nummer 0157-30 47 18 26. Die Nummer des Sorgentelefons in Hamm lautet 0171-5 12 80 61. „Wir lassen Sie nicht alleine. Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne bei Einkäufen, Besorgungen oder Botengängen.“ Schnell, kostenfrei und unbürokratisch, versprechen die Ortsgemeinden.

In Eich gibt es ebenfalls eine durch die Ortsgemeinde organisierte Einkaufshilfe. „Gerade jetzt und in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, zusammenzuhalten, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen“, heißt es. Wer Hilfe im Alltag benötigt oder seine Unterstützung anbieten kann, kann sich beim Ersten Beigeordneten Bernd Herrmann unter 0157-32 61 07 95 oder per E-Mail an og-eich@t-online.de melden. Das Angebot richtet sich an Personen, die zur Risikogruppe gehören oder ihre Wohnung nicht verlassen dürfen.

In Alsheim hat die Ortsgemeinde mit Edeka Röß Hilfe für Personen organisiert, die Unterstützung benötigen „Es geht hier um akute und dringende Einkäufe und Besorgungen für Personen, die derzeit nicht in der Lage sind, das Haus zu verlassen und auch keine Unterstützung durch Verwandte oder Bekannte erhalten können“ wird betont. Bürger, die Hilfe benötigen oder bereit sind mitzuhelfen, können sich per Telefon unter 06249-40 90 oder per E-Mail an info@alsheim.de bei der Ortsgemeinde melden. Alternativ können sich hilfsbereite Bürger auch an der Kasse bei Edeka Röß melden und registrieren lassen.

In Mettenheim bietet die Freie Christengemeinde Nachbarschaftshilfe an. Hier kann man sich unter der Nummer 0176-47 08 66 66 melden.

VG Wonnegau

Auch in der Verbandsgemeinde Wonnegau gibt es zahlreiche Hilfsangebote. In Osthofen beispielsweise unterstützt ein Team aus ehrenamtlichen Helfern alle, die derzeit nicht einkaufen gehen können oder wollen – egal, aus welchem Grund. Kontakt per Telefon unter 0172-7 90 98 64 und per E-Mail an hilfe-osthofen@gmx.de.

In Bechtheim kann unter 06242-91 52 34 nach Hilfe für Besorgungen des täglichen Lebens gefragt werden, in Gundheim unter 06244-7340 und per E-Mail an gundheim@vg-wonnegau.de. Die Angebote in Osthofen, Bechtheim und Gundheim sind auch über FlexHero (www.flexhero.de) zu finden. Dort wird der Kontakt zwischen Helfern und Hilfesuchenden hergestellt und es können sich weitere Helfer registrieren lassen. In Dittelsheim-Heßloch gibt es Unterstützung unter 0151-26 66 52 90 oder 0170-6 32 94 62. In Gundersheim sind es die beiden Kirchengemeinden, die Hilfe anbieten für Menschen, die durch das Virus besonders gefährdet sind. Kontakt über das evangelische Pfarramt unter 06244-372 oder privat unter 06244-5079, 06244-9 04 90 60 oder 06244-42 21. Und in Westhofen haben sich die Kita-Mitarbeiterinnen der Sache angenommen. Zu erreichen sind sie unter 06244-44 44.