Samstag, 06.06.2020 - 01:00
3 min
Wormatia: Menschen geholfen, Gemeinnützigkeit verloren?
Von Annika Sinner
Volontärin
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HILFEN FÜR VEREINE
Informationen zum Schutzschirm der Landesregierung gibt es auf der Seite der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion unter https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/schutzschild-fuer-vereine-in-not/.
Wurden im Prüfungszeitraum nur geringe Einnahmen erzielt (insbesondere steuerpflichtige Umsätze von weniger als 17 500 Euro pro Jahr), kann eine vereinfachte Überprüfung der Steuerbefreiung erfolgen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Vordruck „Anlage zur Gemeinnützigkeitserklärung (Gem 1 – Anlage)“ vollständig ausgefüllt und zusätzlich zu den Erklärungen „KSt 1“ und „Anlage Gem“ eingereicht wird. Der Vordruck „Gem 1 – Anlage“ steht als ausfüllbare PDF-Datei auf der Internetseite des Landesamtes für Steuern unter https://www.lfst-rlp.de/service/vordrucke unter Körperschaftsteuer > Gemeinnützigkeit“ zur Verfügung.
Wurden im Prüfungszeitraum nur geringe Einnahmen erzielt (insbesondere steuerpflichtige Umsätze von weniger als 17 500 Euro pro Jahr), kann eine vereinfachte Überprüfung der Steuerbefreiung erfolgen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Vordruck „Anlage zur Gemeinnützigkeitserklärung (Gem 1 – Anlage)“ vollständig ausgefüllt und zusätzlich zu den Erklärungen „KSt 1“ und „Anlage Gem“ eingereicht wird. Der Vordruck „Gem 1 – Anlage“ steht als ausfüllbare PDF-Datei auf der Internetseite des Landesamtes für Steuern unter https://www.lfst-rlp.de/service/vordrucke unter Körperschaftsteuer > Gemeinnützigkeit“ zur Verfügung.
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