Worms: Bürgerstammtisch online?

WORMS - (red). Besondere Zeiten bedürfen besonderer Lösungen. Das hat sich der Wormser CDU-Innenstadtverband gedacht, der die Anlaufschwelle für Interessierte möglichst niedrig halten will – auch für Interessierte ohne CDU-Parteibuch. Die jüngste Aktion war gleichzeitig ein Testlauf in der kontaktbeschränkten Corona-Zeit: eine offene Vorstandssitzung, an der alle Wormser Christdemokraten Gelegenheit hatten, mit zu diskutieren – und zwar ansteckungsfrei per Online-Zugang und auf Wunsch sogar per Video-Schalte.

Mit dem Ergebnis dieser ersten, 90-minütigen Online-Sitzung war die Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Innenstadt, Bettina Kruse-Schauer, rundum zufrieden. Der Ortsverband überlegt daher nun, das Experiment weiter auszuweiten auf den Bürgerstammtisch des CDU-Innenstadtverbands – ein Format, das sich regelmäßig an alle Interessierten richtet, also nicht nur an Mitglieder der Union. Dieser Bürgerstammtisch findet wieder im Juni, August und Oktober statt. „Wenn wir wieder eine so gute technische Unterstützung bekommen, können wir dafür bald einen Termin ausgucken“, sagte Kruse-Schauer. Rückendeckung bekommt sie auch von der Wormser CDU-Vorsitzenden, Stephanie Lohr, die dieses zeitgemäße Veranstaltungsformat und den offenen Ansatz begrüßt.

Inhaltlich ging es bei der Vorstandssitzung um die Folgen der Corona-Pandemie für das wirtschaftliche und kulturelle Leben in Worms. Zur Sprache kam vor allem die schwierige wirtschaftliche Situation für die Branchen, die besonders hart betroffen sind, etwa Gastgewerbe, Schausteller und Messebau. Mit Sorge blickt der CDU-Innenstadtverband auf eine möglicherweise drohende Schließung der Kaufhof-Filiale.

Scharfe Kritik übt der CDU-Innenstadtverband am Krisenmanagement, das die Landesregierung in diesen Tagen gezeigt hat: „Damit sind wir gar nicht zufrieden!“, erklärt Kruse-Schauer. „Es fehlen geeignete landeseigene Hilfsprogramme für Unternehmen.“ Negative Auswirkungen seien auch in Worms vor allem im Zentrum, in der Innenstadt, zu spüren. Mehr Unterstützung hätte der CDU-Innenstadtverband vom Land aber auch bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs erwartet.