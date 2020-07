Worms: Instrumenten-Schau auf Youtube

Jetzt teilen:

WORMS - (red). Die Corona-Pandemie lässt einen Tag der offenen Tür in der Musikschule, wo sonst Musikinstrumente ausprobiert werden konnten und Beratung möglich war, in diesem Jahr nicht zu. Wie schon beim Fernunterricht geht das Kollegium der Lucie-Kölsch-Musikschule jedoch nun auch hier neue Wege und bietet den Tag der offenen Tür in Form von Online-Videos an.

In den nächsten Wochen werden auf dem Youtube-Kanal der Stadt Worms nach und nach Instrumentenvorstellungen veröffentlicht. Nicht nur Musiklehrer stellen ihr jeweiliges Instrument vor, auch Schüler zeigen, was sie bereits gelernt haben oder wie eine Unterrichtsstunde abläuft. In Videosequenzen sollen Kinder online so viel wie möglich über die verschiedenen Möglichkeiten, die die Musikschule bietet, erfahren. Dabei stehen nicht nur bekannte Instrumente wie die Violine im Fokus, sondern auch weniger präsente wie die Oboe oder das Fagott. Auch über den Gesangsunterricht an der Musikschule können sich Interessierte informieren.

„Bei Interesse kann man sich bei uns im Büro melden. Wir stellen dann Kontakt zur Fachlehrkraft her und organisieren eine Schnupperstunde“, sagt Musikschulleiter Wolfgang Neidhöfer. Diejenigen, die sich bereits entschieden haben, finden auf der Internetseite www.ms-worms.de alle Anmeldemöglichkeiten sowie Informationen zu Satzung und Gebühren. Von der Internetseite aus gelangt man auch zu den Videos. Telefonisch erreichbar ist die Musikschule unter 06241-8 53 42 42.