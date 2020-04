Worms richtet Corona-Hilfsfonds ein

Für die Nutzung öffentlicher Flächen soll Gastronomen dieses Jahr keine Gebühr abverlangt werden. (Archivfoto: pa/Andreas Stumpf)

WORMS - Zum Beispiel die betreuenden Grundschulen. Sie sind getragen von Vereinen, die diese Betreuung für Grundschulkinder organisieren und stemmen. Doch derzeit liegt auch dies wegen des Coronavirus brach. Wenn diese Vereine sich erst einmal auflösen müssten, weil sie finanziell in die Knie gegangen sind, ist diese Infrastruktur nachhaltig zerstört. Sie später, nach Corona, wieder aufzubauen, wäre schwer und langwierig. Also besser jetzt sofort helfen. Das ist die Idee hinter dem „Wormser Hilfsfonds“, den die Große Koalition vorgeschlagen hat und den der Stadtrat am Mittwoch auch beschlossen hat.

„Es ist nicht die Zeit, lange zu reden, sondern zu handeln“, betonte Jens Guth, SPD-Vorsitzender in Worms und Landtagskandidat. Er fügte hinzu, dass die 2,2 Millionen Euro, die das Land als Hilfe an die Stadt gegeben hat, für diesen Fonds genutzt werden können, weil sie nicht dem Haushalt zugeführt werden müssen. Das ist insofern ein wichtiger Hinweis, weil der Haushalt eben wegen der Corona-Krise alles andere als ausgeglichen sein wird (siehe oben stehenden Artikel).

Die anderen Fraktionen stimmten dem Ansinnen grundsätzlich zu. Heftige Kritik kam allerdings von Christian Engelke (Bündnis 90/Die Grünen). Nicht am Antrag selbst, sondern daran, dass er nur von den beiden großen Fraktionen eingebracht worden ist. „Nehmt uns doch mit, redet mit uns, wir wollen mithelfen, die Krise zu bewältigen“, sagte er in Richtung der Großkoalitionäre. SPD-Fraktionsvorsitzender Timo Horst betonte dazu, dass die Inhalte, also die denkbaren Empfänger von Hilfe, die im Antrag aufgelistet waren, lediglich Beispiele seien. Das hatte auch CDU-Fraktionschef Dr. Klaus Karlin eingangs betont: „Diese Vorschläge sind weder abschließend noch zwingend.“

Hilfen könnten demnach zum Beispiel die Gastronomen erhalten, indem ihnen für dieses Jahr keine Gebühren für ihre Außenbestuhlung abverlangt werden, was die Stadt sonst tut. Zinslose Stundungen von Gewerbesteuern sollen Härten abmildern. Hierzu erklärte Andreas Soller, Bereichsleiter Finanzen, dass man dies bereits so handhabe. Grundsätzlich derzeit keine Pfändung durchzuführen, davon riet Soller allerdings ab, er war für sorgfältige Einzelfallprüfung. Auch Kitagebühren sollen für April und Mai keine verlangt werden und vieles andere mehr.

Eine Idee ist, Reparaturen und Sanierungen in Schulen so weit wie möglich vorzuziehen und an regionale Betriebe zu vergeben. Dazu sagte Baudezernent Uwe Franz (SPD), dass die Bauverwaltung dies bereits so handhabe, es aber enge Grenzen gebe. Auch in Zeiten von Corona müsse sich die Kommune an die Vergabeordnung halten, größere Arbeiten müssten folglich wie immer ausgeschrieben werden. Ein Verfahren, das Zeit braucht.

Der Rat stimmte der Einrichtung des Wormser Hilfsfonds schließlich einstimmig zu.