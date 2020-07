Worms seit drei Tagen coronafrei

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WORMS - (clw). Am dritten Tag in Folge gilt Worms offiziell als coronafrei. Wie das Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag, 8. Juli, mitteilte, gibt es in der Stadt keine bekannten Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das bisher letzte Mal, dass das Gesundheitsamt für Worms einen neuen Corona-Fall bestätigte, war am 22. Juni. Damals war bei einem Erstklässler der Westend-Grundschule eine Infektion nachgewiesen worden. Der Schüler hat seine Infektion mittlerweile genauso auskuriert wie 214 andere Wormser, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit gibt es in Worms keine aktiven Infektionsfälle mehr, die dem Gesundheitsamt bekannt sind. Die Dunkelziffer der unbekannten Fälle ist ungewiss. Auch im Wonnegau, also in den Verbandsgemeinden Eich, Monsheim und Wonnegau, gibt es keine neuen Corona-Fälle. Der Landkreis Alzey-Worms, zu dem der Wonnegau gehört, ist noch nicht coronafrei. Dort haben zwei Menschen ihre Infektion mit dem Virus noch nicht überwunden. Laut dem Gesundheitsamt haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie 222 Wormser mit dem Coronavirus infiziert, 215 davon sind wieder genesen. Sieben Personen, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde, sind gestorben.