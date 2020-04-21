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Dienstag, 21.04.2020 - 01:00
3 min

Wormser Volksbühne hofft auf Buchungen

"Aschenputtel" heißt das diesjährige Weihnachtsmärchen. Damit das Stück wirklich über die Bühne gehen kann, braucht die Volksbühne für die Aufführungen im Dezember schon Buchungen im Mai, trotz Corona-Krise.

Von Ulrike Schäfer
Regisseur Rüdiger Glaser (links) und der Vorsitzende der Volksbühne, Gerhard Baum, hoffen darauf, dass ihr traditionelles Weihnachtsmärchen wie geplant im Dezember im Wormser Theater stattfinden kann. Foto: BilderKartell/Andreas Stumpf

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