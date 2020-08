Wörrstädter Liederkranz sind gegen Corona an

Die Stühle stehen in einem Abstand von drei Metern. Nur zwölf Sänger dürfen gleichzeitig proben. Nach einer halben Stunde muss gelüftet werden. (Foto: BK/Carsten Selak)

WÖRRSTADT - Es war alles vorbereitet. Nur noch drei Tage, bis die große Feierlichkeit losgehen sollte. Alle Mitglieder des Liederkranzes fieberten der akademischen Jubiläumsfeier entgegen. Ehrengäste wurden erwartet, Geschenke waren verpackt, Getränke kaltgestellt – die akademische Feier sollte der Auftakt eines Jubiläumsjahres voller Feiern und Veranstaltungen sein. Doch die Corona-Pandemie machte den Wörrstädter Sängern drei Tage vorher einen Strich durch die Rechnung. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt, die große Feier verschoben. Doch der Verein trotzt der Krise, so gut es geht.

„Zeichen geben, dass wir noch da sind“

Das Sängerheim des Liederkranzes Wörrstadt hat sich verändert. In der Halle stehen nur zwölf Stühle, alle sind mindestens drei Meter voneinander entfernt. Mehr Sänger dürfen laut des Hygienekonzepts nicht in das Sängerheim. Einbahnstraßenschilder ebnen den Weg hinein und führen einen anschließend zu einem separaten Ausgang, sodass sich keiner begegnet und zu nah kommt. Desinfektionsmittel steht an allen Ecken bereit. Proben darf der Liederkranz nur eine halbe Stunde lang, danach muss intensiv gelüftet werden. Doch all diese Umstände nimmt der Verein in Kauf, um wieder singen zu können. „Alle haben sich gefreut, sich endlich wiederzusehen und singen zu können“, sagt die Zweite Vorsitzende, Jutta Wasylyk.

Dabei sollte es doch ein Jahr voller Feiern werden. Im März die akademische Feier, kurz darauf bereits das erste Konzert der Reihe „Kultur im Haus“ – die Planungen begannen bereits zwei Jahre vorher. Doch drei Tage vor dem Einläuten des Jubiläumsjahres zwang Corona den Liederkranz in die Knie. „Wir waren erst genervt“, sagt Wasylyk. „Man wusste ja nicht, was für Ausmaße das Ganze annehmen würde.“ Der Chor habe auf die Lahmlegung des Chorbetriebes mit viel Akzeptanz reagiert, sagt Vorsitzende Beate Petry. Es gab regelmäßige Online-Videokonferenzen sowie Rundbriefe. „Wir wollten Zeichen geben, dass wir noch da sind“, sagt Beate Petry. Die Veranstaltungen werden nachgeholt, vermutlich nächstes Jahr, wenn das möglich sei, sagt die Vorsitzende.

Die Gründungsurkunde des Vereins ist auf den 9. Juni 1845 datiert. Zwei Weltkriege überstand der Chor, obwohl viele Mitglieder in den Kriegen ihr Leben ließen. In den 175 Jahren kann der Verein auf einiges zurückblicken: Über 27 Chorleiter dirigierten den Liederkranz, teilweise zählte der Verein über 100 aktive Sänger, mehrere Siege und gute Platzierungen wurden bei Wettstreiten eingefahren, und der Chor erbaute ein eigenes Sängerheim – nur aus Eigenleistungen. „Wir hatten viele begabte Handwerker in unseren Reihen“, sagt Schriftführerin Rita Licht. Seit der Eröffnung 1952 wurde das Sängerheim mehrmals renoviert, alles auf Kosten des Vereins. Dahingehend kann die Corona-Pandemie eventuell noch Schaden anrichten: Da keine Veranstaltungen stattfinden und das Sängerheim auch nicht vermietet werden kann, fehlt es an Einnahmen – das Sängerheim muss trotzdem finanziell unterhalten werden. „Dieses Jahr kriegen wir es noch finanziert“, sagt Rita Licht. „Aber wenn es so weiter geht, wird es nächstes Jahr sehr schwierig.“

2005 bildete sich der Projektchor „Overcross“. Eigentlich sollte der Chor nur ein paar Monate auf ein Konzert hinarbeiten, doch die Begeisterung war so groß, dass sich der Chor über das Projekt hinaus hielt und sich im Liederkranz etablierte. Neben dem Traditionschor bildete sich so ein Chor, der moderne Stücke ins Programm aufnimmt und sich auch an englischen Werken probiert. „Wir treten nicht auf der Stelle, sondern entwickeln uns immer weiter“, sagt Wasylyk. Ein weiterer Höhepunkt ist das Mitwirken bei einer CD. „Wir waren während der Aufnahmen sehr angespannt“, sagt Rita Licht. Als sie das Ergebnis hörten, seien sie schon stolz gewesen. Ähnlich ging es ihnen während des Auftritts am Festakt zum „Tag der Deutschen Einheit“ 2017 in Mainz, als sie die Nationalhymne singen durften. Doch auch an Gastchöre erinnert sich der Gesangverein gerne zurück: „Als der Bonner Jazzchor zu Gast war, platzte das Sängerheim aus allen Nähten“, sagt Beate Petry. „So voll war es wirklich noch nie.“