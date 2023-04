Wrack eines im Zweiten Weltkrieg versenkten Schiffs entdeckt

Der Untergang der „Montevideo Maru“ gilt als „schlimmste Katastrophe in der Geschichte der australischen Schifffahrt“, teilte die Silentworld Foundation weiter mit. An Bord seien rund 1060 Kriegsgefangene und Zivilisten im Alter von 15 bis 60 Jahren gewesen, die einige Monate zuvor beim Fall der Stadt Rabaul in Papua-Neuguinea von Japanern gefangen genommen worden waren. Rund 980 Australier seien beim Untergang ums Leben gekommen. Zum Vergleich: Allein bei diesem Vorfall starben fast doppelt so viele Australier, wie während des gesamten Vietnamkrieges, teilte die Organisation weiter mit.