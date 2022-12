Wurde Ex-Eintracht-Präsident Heller getötet?

Angehörige Hellers hätten sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft eine Woche nach dem Tod des 78-Jährigen mit einem Verdacht an die Polizei gewandt, so der HR. Daraufhin sei Hellers Leichnam obduziert worden, wobei Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden worden seien. Die Staatsanwaltschaft habe dann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Heller hatte zuletzt in Thüringen gelebt.