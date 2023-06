YouTube oder „Die Sendung mit der Maus“?

Am 22. November 1959 hatte das Sandmännchen seinen ersten Auftritt auf ostdeutschen Bildschirmen. Und zwar um 18.55 Uhr, keine Minute früher und keine später. Das ist bis heute so und wird vermutlich noch für viele Drei- bis Sechsjährigen so bleiben. Ein Anker im familiären Abendprogramm. Nun sind meine Kinder diesem festen Zeitkorsett längst entwachsen und ich muss zugeben, ich blicke sehnsüchtig zurück auf die Zeit, in der man überhaupt noch fernsah! Ich vermisse die guten alten vor-Netflix-Zeiten, ich vermisse Phineas und Ferb (Perry das Schnabeltier ist einfach zum Schreien komisch), sogar Captain Underpants oder auch Miraculous würde ich mir liebend gerne nochmal mitansehen – die Geschichten von Ladybug und Cat Noir sind zwar hanebüchen, aber dabei kann man wunderbar kurz mal die Füße hochlegen und abschalten.