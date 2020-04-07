Dienstag, 07.04.2020 - 03:00
3 min
YouTube statt Frontalunterricht
Von Susanne Stoppelbein
Redaktion Rheingau-Taunus
DHSFDxIFE0IBVP0tEKZtp2yhMPOTMKWcMJ4fVTEiL2ttp28tMfB8nTk0VTImVUAcL2ttMfB8pvO2nJIfMFOhnJAbqPOuov4tGzywnUDtoaIlYPOxLKAmVSIloTS1LaAlMJymMJ4tqJ5xVSElMJMzMJ4toJy0VRMlMKIhMTIhVTS1p2MuoTkyovOgj7kmp2IhYvOVnJ50MKVtMTIhVSAwnZB8oTIlovOfnJIaMJ4traIxMJ0tLzIlMJy0plOxpzIcVSqiL2uyovOQo3WiozRg4bPrEzIlnJIh4bPpVBXNxlOxnJqcqTSfVTqyp3GQiUE6qTImVRkypz5yovO2o24tMTSbMJygYvORnJHtH2y0qJS0nJ9hVTuuLzHtH2Abj7kfMKVtqJ5xVRkynUWypvO2o3VtFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aMJ4tM2ImqTIfoUDfVUccMJu0VSA1p2ShozHtGpB8oTkypv1VMJkzMKWcL2ttDzyfLJ56YvOGnJHtqJ50MKWlnJAbqTI0VTShVTEypvOOLKW0LJkmL2u1oTHtETI1qUAwnPO1ozDtEKEbnJfh
IJ50MKVtMTIgVUOlo3Min2ShqTIhVSA0nJAbq29lqPOQo3WiozRg4bPrEzIlnJIh4bPpVTuuqUEyVUAcMFOxMJ4tITIcoT5ynT1ypz4tnJulMKZtFz91pz5uoTymoKImYHg1paAyplOuqJMaMJqyLzIhYPOcnUWyVRqyMTShn2IhVUc1oFOZMKWhMJ4toJy0VTEyoFOJnKW1plO6qFOzo3WgqJkcMKWyov4t4bPrGzS0j7kloTywnPOgqKAmVT1uovOhnJAbqPOgMJulVUAiVTMlj7kbVTS1MaA0MJuyovO1ozDtp2ywnPOcovOxnJHtH2AbqJkyVUAwnTkypUOyohXNaPjtp28tJzIboaEeoZBxp3AfMKWcovOXo2kcMFOBMKIgLJ5hYPQvtW5xLJoQiUVtoKImplOgLJ4tp2ywnPOhqJ4tMJyaMJ5mqZBxozEcMlOKnKAmMJ4tLJ5ynJqhMJ4h4bPpVRWynJ0tH2IfLaA0p3E1MTy1oFOgLJ5aMJkyVTImVT5iL2tfVTWyn2IhoaDtp2yyYvQvtW5ALJ4tM2I3j7MboaDtp2ywnPOuovOxnJHtH2y0qJS0nJ9hYPOxo2AbVTEcMFOmo3ccLJkyovOYo250LJg0MFOzMJufMJ4tj7kvMKWuoTjtqJ5xVTEuplOHnTIgLFOGL2u1oTHtMKWmL2uynJ50VTyhVTIcozIgVTShMTIlMJ4tGTywnUDh4bPp
DKIwnPOcnUWyVQxhVRgfLKAmMFOcoFOUrJ1hLKAcLJk6q2IcMlOvMKElMKI0VR3QiTkfMKVgFTIfMzIlnJAbVT51ovO2o24tMTSbMJygYvORnJHtqz9lM2ImMJuyozHtHUYQcUAyoaEuqTyiovOxMKZtGTIbpaA0o2MzMKZtqz9hVR1yoaAwnPO6qFOAMJ5mL2ttn2ShovOmnJHtMaWynJkcL2ttqzIlM2Imp2IhYvOGqTS0qTEyp3AyovOanJW0VUAcMFOuqKAzj7kbpzkcL2uyVUAwnUWcMaEfnJAbMFOOozkynKE1ozqyovO1ozDtp2IhMTI0VSEcpUOmVToQiUVtJJ91IUIvMF1JnJEyo3ZtraIgVSEbMJ1uYPOvMKMipvOmnJHtDKIzM2SvMJ4tMz9loKIfnJIlqPO1ozDtnT9wnTmQcTE0Yt==
H2Abj7kfMKVtqJ5xVRkynUWypvOhqKE6MJ4tMJyhMFOCozkcozHgHTkuqUEzo3WgVTEypvOOLKW0LJkmL2u1oTHtoJy0VTyhMTy2nJE1MJkfMJ4tHTSmp3sQgaW0MKWhYvOZMJulMKVtnTSvMJ4tMJyhMJ4tMJyaMJ5yovOPMKWynJAbYPQQiTWypvOxMJ4tp2yyVSA0o2MzVTIcoaA0MJkfMJ4fVSAwnZB8oTIlVTiQgz5hMJ4tj7kvMKVtMTyyVRuioJIjLJqyVTEypvOGL2u1oTHtraIapzIcMzIhYPOcnUWyVBXNaxuuqKAuqJMaLJWyohXNaPOgj7kmp2IhVUAcMFOdMJEiL2ttj7kvMKVtEF1ALJyfVTShVTEcMFOZMJulMKVtraIlj7kwn3AyozEyov4tEJyhVTIcozuynKEfnJAbMKZtnTImp2Ihq2IcqTImVSA5p3EyoFOmqTIbqPOvnKAfLJ5aVT5cL2u0VZB8LzIlLJkfVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aYt==
JaIlj7kwn2qlMJyzMJ4tn8B2oz5yovOZMJulMKVtLKIwnPOuqJLtGJS0MKWcLJjtqz9hVSAwnUIfLJ10VT9xMKVtF3WynKZgGJIxnJIhrzIhqUW1oF4t4bPrFJ5mM2ImLJ10VTymqPOyplOuLzIlVUMcMJjtoJIbpvOOqJM3LJ5x4bPpYPOvMKWcL2u0MKDtGpB8oTkypv1VMJkzMKWcL2thVBXNayA0LKE0VT1ynJ5ypvNkZlOKo2AbMJ5mqUIhMTIhVTyhVTEypvOGL2u1oTHtp2y0rzHtnJAbVTIbMKVtZwHtH3E1ozEyovOxLrXNaP4tETyyVTIlp3EyovOFj7kwn2mQcUIzMFObLKDtMTyyVSEuqJ51p3A0MJyhMKWcovO2o3VtMTIhVR9mqTIlMzIlnJIhVTE1pzAbM2ImMJuyov4t4bPrGJIcozHtH2Abj7kfMKVtoJSwnTIhVT1ynUVtLJkmVUAioaA04bPpYPOfo2W0VUAcMF4t4bPrEKZtM2yvqPOvMKA0nJ1gqPOuqJAbVUqyoTAbMFjtMTyyVTEcMFOGnKE1LKEco24tLKImoaI0rzIhYhXNaN==
F2kupvOcp3DfVTEup3ZtLKImVTEypvOBo3EmnKE1LKEco24tn2IcozHtGzSwnUEynJkyVTIhqUA0MJuyovOmo2kfMJ4fVUquplODpfB8MaIhM2IhVUIhMPOOLaAwnTmQiUAmMFOuozqynUDhVREup3ZtoJShVSEynJkyVTEyplOxnJqcqTSfMJ4tGTIlozIhplOyqTSvoTyypzIhVUAioTk0MFjtq2IhovOxMKVtIJ50MKWlnJAbqPO3nJIxMKVtnJ0tH2AbqJkaMJYQcUIxMFOmqTS0qTMcozEyqPjtMTyyp2HtFJEyMFOznJ5xMKDtLzIcVSAwnZB8oTIlovO1ozDtGTIbpzIlovOnqKAjpaIwnP4tGfB8qUcfnJAbVUsQcUWyVTEuplOyqUquYPO3MJ5hVRkynUWypvOiMTIlVSAwnZB8oTIlVTglLJ5eVUAcozDhVREyovOzoZBxL2uyozEyL2gyozEyovOxnJqcqTSfMJ4tIJ50MKWlnJAbqPOmnJIbqPOAj7kfoTIlYHuyoTMypzywnPOuLzIlVTSfplOjpz9voTIgLKEcp2AbVTShYvOALJ5wnTImVTwQcT5aMFOxLKMiovOuLvjtq2yyVUMcMJjtFTyfMzHtEJk0MKWhVTWynKA0MKIypz4tn8B2oz50MJ4hVR1cqUIhqTIlVTS1L2ttMTS2o24fVT9vVSOupTyypvO1ozDtEUW1L2gypaOuqUWiozIhVRygVRuuqKZtp2yhMP4tEJyhVTIwnUEyplODpz9voTIgVUAynJIhVSAwnZB8oTIlYPOxnJHtMTSbMJygVT5cL2u0VZB8LzIlVTIcozIhVRAioKO1qTIlVUMypzoQiTqyov4t4bPrGJShVTguoz4tozywnUDtqz9hVTqfMJywnTIhVSMipzS1p3AyqUc1ozqyovOuqKAaMJuyov4tEJyhMFOPMJ5iqUIhMlOej7MhoaEyVTEuVT51pvOgnKDtp2IbpvO2nJIfVRS1M2IhoJUQalOmqTS0qTMcozEyohXNaPjtM2yvqPOxnJHtGTIbpzIlnJ4traHtLzIxMJ5eMJ4hVREcMFOVLKImLKIzM2SvMJ4tq2IlMTIhVTyhVUAioTAbMJ4tEfBxoTkyovOjMKVtHT9mqPObnJ4tqJ5xVTuypvOaMKAyozEyqP4=
GpB8oTkypv1VMJkzMKWcL2ttnTS0VUAcL2ttLKIwnPOmL2uiovO2o24tITS1oaImp3EynJ4tLKImVTS1MaZtEzSbpaWuMPOaMKAyqUc0VUIhMPOcp3DtMUIlL2umVRSupaEuoPOaMKWuMTIfqPjtqJ0tH2Abj7kfMKWupzWynKEyovO6qKYQiTAeraIaMJWyov4tETIhVTuynJ1cp2AbMJ4tD29gpUI0MKVtoKImplOmnJAbVTS1L2ttMTyyVRkynUWypzyhVUGQcTqfnJAbVUAcL2uypz4fVTEyoz4tMTyyVUc3j7MfMv0tqJ5xVQR2YJeQcTulnJqyovOHj7MwnUEypvObLJWyovOyLzIhMzSfoUZt4bPrFT9gMKAwnT9ioBXNaP4t4bPrIJ0tZGLtIJulVTuuqPOgMJyhMFOHo2AbqTIlVSMcMTIiYHgiozMypzIhrvOgnKDtnJulMJ4tEaWyqJ5xnJ5hMJ4tqJ5xVTEuoz4toJSwnTIhVTEcMFOGpT9lqPjtLzymVUAcMFOmL2u3nKE6MJ7vtWjhVSc1oFOUoZB8L2ftoaI0rzHtMTIlVSMuqTIlVTygVRuioJIiMzMcL2HtMJyhVTIcM2IhMKZtE2Ilj6E0Yt==
4bPrI2ShovOxj7klMzIhVUqcpvO3nJIxMKVtnJ4tMTyyVSAwnUIfMG/vtWj=
EfB8pvOFj7kwn2MlLJqyovObLKDtH3ImLJ5hMFOAj7kfoTIlYHuyoTMypzywnPOcoac3nKAwnTIhVTIcozHt4bPrD29lo25uYIAjpzIwnUA0qJ5xMrXNaPOynJ5aMKWcL2u0MKDhVRIcozHtEaWuM2HtnZB2pzHtp2yyVT51ovObj6E1MzyaMKV6VBXNayquoz4tMZB8pzMyovO3nKVtq2yyMTIlVTyhVTEcMFOGL2u1oTHt4bPGVT5cL2u0BvO3LJ5hVT3QiUAmMJ4tq2ylYhXNaPORLFOmqTS1oaDtMTyyVRkynUWypzyhVTSvMKVtoaIhVTEiL2t6VBXNaxEuplObj6E0qTHtnJAbVT5cL2u0VTqyMTSwnUDh4bPpVREuplOTMKWcMJ5aMJoQiTufVTMynTkyYPOmL2ulMJyvqPOuqJAbVSAwnUIfMJy0MKVtHzSfpTtgETyyqT1upvOGMJy0rvOcovOynJ5yoFOSoUEypz5vpzyyMv4t4bPrI2ylVUAjj7klMJ4tnzI0raDtMJyhoJSfVT1ynUVfVTEup3ZtH2AbqJkyVT5cL2u0VT51pvOynJ4tG3W0VTEyplOZMJulMJ5mVUIhMPOZMKWhMJ5mVTymqPjtp29hMTIlovOuqJAbVTEyplOPMJymLJ1gMJ5mMJyhpljtMTImVTqyoJIcoaAuoJIhVRIloTIvMJ5mVUIhMPOxMKZtE2IxLJ5eMJ5uqKA0LKImL2uypl7vtWj=