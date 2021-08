Zahl der Arbeitslosen sinkt auf 2,58 Millionen

Die Pandemie wirkt sich weiterhin auf den Arbeitsmarkt aus. (Foto: Patrick Seeger/dpa)

NÜRNBERG - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August entgegen dem saisonalen Trend zurückgegangen. Bundesweit waren 2,58 Millionen Menschen ohne Job, 12.000 weniger als im Juli und 377.000 weniger als im August 2020, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,6 Prozent.

