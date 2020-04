Zahl der bestätigten Corona-Infektionen steigt leicht an

Symbolbild: Alexander Raths - stock.adobe

Am Osterwochenende hat sich die überwiegende Zahl der Bürger an die Kontaktbeschränkungen gehalten. Man sei auf einem guten Weg beim Schutz der Bürger, so Oberbürgermeister Jochen Partsch. Wie das hessische Sozialministerium am Sonntag mitteilte, gab es bis zum Nachmittag 116 bestätigte Covid-19-Fälle; knapp die Hälfte der Erkrankten sei bereits wieder genesen.

Der Corona-Krisenstab der Stadt hat sich bei seiner Sitzung am Samstag erneut schwerpunktmäßig mit der Situation in den Alten- und Pflegeheimen in Darmstadt beschäftigt. Um den Umgang mit möglichen Infektionen in den Heimen besser koordinieren zu können, werde am Dienstag eine Expertengruppe mit Vertretern des Gesundheitsamts, der Fachkonferenz Altenhilfe und den Krankenhäusern zu einem Sondertreffen zusammenkommen.

Wie das Darmstädter Gesundheitsamt berichtet, haben die fünf geplanten Corona-Schwerpunktpraxen nun ihre Arbeit aufgenommen und während der Ostertage bereits erste Fälle übermittelt.

Wie es nach Ostern weitergeht, ist noch unklar. Was dies betrifft, rechnet Oberbürgermeister Jochen Partsch am Mittwoch mit einer Information der Bundesregierung.