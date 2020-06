Zahl der Corona-Infektionen im Rheingau-Taunus-Kreis konstant

Jetzt teilen:

RHEINGAU-TAUNUS - (saki). Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus bleibt im Kreis stabil. Derzeit sind es – wie in der Vorwoche – 14 akute Infektionen, die Gesamtzahl ist auf 243 (Vorwoche: 237) gestiegen, davon gelten 229 als genesen. Fünf Todesfälle sind bekannt. Das geht aus der Übersicht der Fallzahlen hervor, die das Gesundheitsamt immer mittwochs auf seiner Website unter rhein gau-taunus.de veröffentlicht. Demnach gibt es in Niedernhausen und Oestrich-Winkel jeweils drei Fälle, in Taunusstein und Heidenrod jeweils zwei, alle anderen Kommunen haben einen (Hohenstein, Idstein, Rüdesheim, Schlangenbad) oder gar keinen akuten Fall zu vermelden.

In einer zweiten Tabelle listet die Kreisverwaltung die Neufälle der vergangenen sieben Tage auf, dort sind fünf Fälle vermerkt, davon zwei in Heidenrod und jeweils einer in Hohenstein, Niedernhausen und Oestrich-Winkel.

Aus dieser Zahl ergibt sich, auf die Bevölkerungszahl des Rheingau-Taunus-Kreises von 187 143 Personen gerechnet, eine Inzidenz von 3. Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Zahl an Krankheitsfällen pro 100 000 Einwohnern. Im Zuge der Lockerungsmaßnahmen in Hessen wurde ein Inzidenz-Grenzwert von 50 pro 100 000 Einwohnern festgelegt. Dieser Grenzwert liegt im Kreis laut Gesundheitsamt umgerechnet bei 94 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen.

Alle Angaben datieren vom 2. Juni.