Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mainz sinkt langsam

MAINZ - In Mainz hat es nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums vom Montagnachmittag einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gegeben. Insgesamt sind damit in Mainz seit Beginn der Pandemie 46 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt dagegen weiterhin leicht.

Im Vergleich zum Vortag meldete das Ministerium am Montag 27 neu nachgewiesene Corona-Infektionen. An Montagen ist die gemeldete Zahl für gewöhnlich generell etwas niedriger, doch auch im Vergleich zum vergangenen Montag ist sie damit um fünf Fälle gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit in Mainz nun bei 188, während sie im Kreis Mainz-Bingen 134 beträgt. Dort vermeldet das Ministerium zudem zwei weitere Todesfälle (Gesamtzahl: 54) und 23 nachgewiesene Neuinfektionen.