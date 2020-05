Zahl der Infizierten in Worms und Kreis unverändert

Jetzt teilen:

WORMS - (red). Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in den vergangenen 24 Stunden mit insgesamt 460 gleich geblieben. Dies teilte die Kreisverwaltung am Sonntag mit (Stand 14 Uhr).

342 Bürger sind wieder gesund, auch das stellt keine Veränderung zum Vortag dar (174 aus dem Landkreis und 168 aus Worms). Die Zahlen werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt. Im einzelnen nennt das Gesundheitsamt folgende Zahlen: Worms (199), VG Monsheim (24), VG Wonnegau (97) und VG Eich (15). Neun Personen aus dem Landkreis und vier aus Worms, die positiv getestet wurden, befinden sich in Krankenhäusern.

Insgesamt sind aus Worms sieben und aus dem Landkreis Alzey-Worms neun Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, gestorben. Von Freitag auf Samstag hatte sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen um einen Fall auf 460 erhöht.

Aktuelle Informationen und Hilfeangebote sind auf der Homepage der Kreisverwaltung Alzey-Worms unter www.kreis-alzey-worms.de nachzulesen. Die Mitarbeiter am Bürgertelefon beantworten Fragen von Montag bis Freitag unter 06731-408-5555 in der Zeit von 8 bis 17 Uhr oder per Mail unter info@alzey-worms.de.