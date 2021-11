ZDF denkt über "Wetten, dass..?"-Fortsetzung nach

Wie früher: Das große "Wetten, dass..?"-Finale, deutlich später als ursprünglich geplant. (Foto: dpa)

MAINZ - Vielleicht ist doch noch nicht Schluss mit "Wetten, dass..?". Am Tag nach der Retroshow mit Thomas Gottschalk teilte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler der Deutschen Presse-Agentur mit: "Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken."



Sonderausgabe des ZDF-Klassikers am Samstagabend verfolgt. Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hatte zehn Jahre nach seinem Rückzug noch einmal auf die berühmte Couch geladen und ganz in alter "Wetten, dass..?"-Tradition Stars und Wettkandidaten um sich versammelt. 13,8 Millionen Menschen hatten dieverfolgt. Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hatte zehn Jahre nach seinem Rückzug noch einmal auf die berühmte Couch geladen und ganz in alter "Wetten, dass..?"-Tradition Stars und Wettkandidaten um sich versammelt.

Auch Altmeister und Show-Erfinder Frank Elstner hatte in der Sendung bereits dafür plädiert, das Format weiterleben zu lassen. Die Quote bestätigte den Versuch: Am Sonntagmorgen twitterte Elstner begeistert die Zahlen: "4,34 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe 14-49. 50,2% Marktanteil. Fühle mich gerade 30 Jahre jünger". Die 13,8 Millionen Zuschauer, die insgesamt die Show am Abend gesehen hatten, entsprechen einem Marktanteil von 45,7 Prozent.