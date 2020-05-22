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Freitag, 22.05.2020 - 04:30
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ZDF-Intendant Bellut: „ARD und ZDF kooperieren intensiv“

Zum neuen Jahr soll der monatliche Rundfunkbeitrag erhöht werden. ZDF-Intendant Thomas Bellut erläutert im Interview, wie er diese Maßnahme politisch durchsetzen will.

Friedrich Roeingh: Chefredakteur Allgemeine Zeitung
Von Friedrich Roeingh
Chefredakteur Allgemeine Zeitung
Der ZDF-Intendant Thomas Bellut. Foto: dpa

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Zur Person
Thomas Bellut ist seit 2012 Intendant des ZDF. Der ehemalige politische Journalist gilt als pragmatischer Manager, der sich Strukturveränderungen nicht verschließt. In seiner Amtszeit wurden die Kooperationen mit der ARD ausgebaut. Dazu zählt das „Mittagsmagazin“, das im Wechsel ausgestrahlt wird, sowie der gemeinsame Online-Kanal für junge Zuschauer, „Funk“.
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