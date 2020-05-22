Freitag, 22.05.2020 - 04:30
4 min
ZDF-Intendant Bellut: „ARD und ZDF kooperieren intensiv“
Von Friedrich Roeingh
Chefredakteur Allgemeine Zeitung
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Zur Person
Thomas Bellut ist seit 2012 Intendant des ZDF. Der ehemalige politische Journalist gilt als pragmatischer Manager, der sich Strukturveränderungen nicht verschließt. In seiner Amtszeit wurden die Kooperationen mit der ARD ausgebaut. Dazu zählt das „Mittagsmagazin“, das im Wechsel ausgestrahlt wird, sowie der gemeinsame Online-Kanal für junge Zuschauer, „Funk“.
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