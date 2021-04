ZDF-Intendant Thomas Bellut im Interview

ZUR PERSON

Thomas Bellut (* 8. März 1955 in Osnabrück) ist seit 2012 ZDF-Intendant. Der promovierte Politikwissenschaftler, Historiker und Publizist ist seit über 30 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für das ZDF tätig, so als Korrespondent in Berlin, dann als Leiter der Hauptredaktion Innenpolitik. Von 2002 bis 2012 war er ZDF- Programmdirektor.