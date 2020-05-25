Zehn Euro fürs Föhnen beim Friseur in Reinheim

Der erste Friseurbesuch nach der Corona-Schließung war für Ute Reichenberger ein Schock: Fürs Föhnen musste sie 10 Euro zahlen. Das sah ihr nach Abzocke aus.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 25.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.