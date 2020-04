Zehn neue Corona-Fälle über Ostern in Darmstadt

Symbolfoto: stock.adobe

DARMSTADT - Der Corona-Krisenstab der Stadt Darmstadt hat am Dienstag eine weitgehend positive Bilanz des langen Osterwochenendes gezogen. Die Bürger hätten sich überwiegend weiterhin gut an die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln gehalten, auch wenn es erneut unvernünftiges Verhalten gegeben habe, hieß es. Von Freitag bis Montag wurden demnach die Personalien von 54 Menschen aufgenommen, um gegen sie wegen Verstößen gegen die Auflagen ein Bußgeldverfahren einzuleiten. Zu den Hotspots der Regelverstöße zählten der Stadt zufolge der Luisenplatz und andere innerstädtische Plätze.

In den Darmstädter Kliniken sei die Situation fast durchweg stabil, in jedem Fall unter Kontrolle, wie die Klinikleitungen berichteten. Über das lange Wochenende seien nur wenige neue Covid-19-Patienten in Darmstadt registriert worden. Nach Angaben des hessischen Sozialministeriums gab es am Dienstag in Darmstadt 118 bestätigte Covid-19-Fälle, zehn mehr als am Freitag. 78 der Erkrankten sind bereits wieder genesen.