Zeichen gegen Vermüllung - Stuttgart als Aktionsschwerpunkt

Freiwillige sammeln am „World Cleanup Days“ jede Menge Müll. (Bild: dpa) (Foto: Franziska Kraufmann/dpa)

Stuttgart - Tausende Menschen in ganz Deutschland haben am Samstag ehrenamtlich ein Zeichen gegen die Vermüllung der Erde gesetzt. Beim „World Cleanup Day“ (auf Deutsch: Weltaufräumtag) befreien Menschen in - laut Organisatoren - 190 Ländern Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse, Ufer und Meere von Abfall und Plastikmüll. Zigarettenstummel und Kronkorken werden aufgehoben und Spielplätze gesäubert.

Zentrale deutsche Stadt der Abfallsammelaktion war diesmal Stuttgart. Das Kernteam der deutschen Organisation sendete am Mittag via Videostream eine offizielle Grußbotschaft Deutschlands an die internationalen Teams.

Die Veranstalter zeigten sich in Stuttgart trotz des zunächst schlechten Wetters überrascht von der regen Beteiligung. „Viele Menschen verstehen, dass sich was ändern muss für eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie Zukunft“, sagte Initiator Holger Holland der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach von bundesweit 5000 Aktionen und rund 300.000 Teilnehmern. Jeder davon sammle erfahrungsgemäß 2,6 Kilo Müll, sagte Holland - mehr als die Hälfte seien meist Kunststoffe und Plastikmüll.

© dpa-infocom, dpa:220917-99-797045/2