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Samstag, 25.04.2020 - 02:30
4 min

Zittrige Knie – Corona-Regeln belasten TuS 1861 in Bingen

Ein Verein lebt vom Kontakt der Mitglieder, doch das ist in Zeiten von Corona nicht möglich. Wie Bingens größter Sportverein mit der Krise umgeht und welche Sorgen ihn umtreiben.

Von Christine Tscherner
Die Vereinsgaststätte ist geschlossen, das Sportprogramm läuft online. TuS-Vorsitzender Frank Berlep ist sich aber sicher: „Es wird ein Vereinsleben nach dem Virus geben.“ Foto: Christine Tscherner

Die Vereinsgaststätte ist geschlossen, das Sportprogramm läuft online. TuS-Vorsitzender Frank Berlep ist sich aber sicher: „Es wird ein Vereinsleben nach dem Virus geben.“ (Foto: Christine Tscherner)

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