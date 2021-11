Zu wenig Klinikbetten - Dürften Geimpfte vorgezogen werden?

Corona und die Diskussion um die Triage

Es ist die Situation, die die Menschen weltweit im März vergangenen Jahres besorgt nach Bergamo blicken ließ. Die Region wurde von Corona derart überrollt, dass die Kliniken nur noch Erkrankte behandeln konnten, die eine bessere Lebensperspektive hatten als andere. Hilfsbedürftige sichten und dann einordnen, wer am dringendsten behandelt werden muss - dafür steht das französische Wort „triage“ (sortieren).



Auch in Deutschland gab es unter dem Eindruck der dramatischen Bilder aus Bergamo oder New York zu Beginn der Pandemie die Befürchtung eines überlasteten Gesundheitssystems. Als Frühwarnsystem galt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infizierten innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohnern. Daraus ließ sich ablesen, wie sich die Lage zehn bis 14 Tage später in den Krankenhäusern entwickeln - und eingreifen. Deutschland kam an der Triage vorbei.



Die heftige Intervention mit Ausgangsbeschränkungen, Schul- und Geschäftsschließungen geschah vor dem Hintergrund, dass sich niemand schützen konnte, weil es keinen Impfstoff gab . Als er dann kam, erlebte Deutschland tatsächlich die erste flächendeckende Triage, also Priorisierung derjenigen, die zuerst geimpft werden. Es gab nur wenige Tausend Dosen, aber Millionen vor allem ältere Gefährdete, darunter viele, die an Covid-19 sterben könnten. Die Triage kam ins Gesetzblatt: Zuerst werden die Ältesten und Gefährdetsten geimpft, dann die Älteren und Gefährdeten, dann das Personal mit vielen Kontakten. Weil dann Millionen Dosen geliefert wurden, erübrigte sich - zumindest für Erwachsene - das weitere Priorisieren. Mittlerweile kann sich jeder impfen lassen, der das will.