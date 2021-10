Zuckerberg durch Dienste-Ausfall fünf Milliarden Euro ärmer

Facebook-Chef Mark Zuckerberg. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

NEW YORK - Die Facebook-Aktie hat nach dem Ausfall am Montag mit einem Minus von knapp fünf Prozent geschlossen. Auch danach war das Unternehmen an der Börse immer noch rund 920 Milliarden Dollar wert. Das persönliche Vermögen von Zuckerberg schrumpfte nach Berechnungen des Finanzdienstes Bloomberg binnen weniger Stunden um mehr als sechs Milliarden Dollar (umgerechnet mehr als fünf Milliarden Euro).

Mit noch 121,6 Milliarden Dollar rutschte er demnach um einen Platz nach hinten auf den fünften Rang hinter Microsoft-Gründer Bill Gates. Nachdem die Störung behoben war, legte der Kurs der Facebook-Aktie im vorbörslichen Handel am Dienstag zeitweise um 0,7 Prozent zu.

