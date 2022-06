Zug kollidiert in Tschechien mit Rangierlok - ein Toter

Einsatzkräfte stehen neben einem beschädigten Pendolino-Schnellzug. Im tschechischen Grenzbahnhof Bohumin ist es zu einem tödlichen Zugunfall gekommen. (Bild: dpa) (Foto: Ožana Jaroslav/CTK/dpa)

Bohumin - Im tschechischen Grenzbahnhof Bohumin ist es zu einem tödlichen Zugunfall gekommen. Ein in Richtung Prag ausfahrender Pendolino-Schnellzug kollidierte am frühen Montagmorgen mit einer Rangierlokomotive und entgleiste. Der Lokführer des Pendolinos kam nach Angaben der Feuerwehr bei dem Zusammenprall ums Leben. Vier Rangierarbeiter und eine Zugbegleiterin wurden verletzt. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück kam. Bohumin ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt Tschechiens an der Grenze zu Polen. Die Kleinstadt liegt knapp 300 Kilometer östlich von Prag.

