Zug stößt in Thailand mit Bus zusammen - mindestens 17 Tote

Rettungskräfte stehen an einem beschädigten Zug und neben mit weißen Tüchern bedeckten Leichen. Mindestens 17 Menschen sind am Sonntag in Thailand beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Zug ums Leben gekommen. Foto: Uncredited/Daily News/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Uncredited/Daily News/AP/dpa)