Zugriff nach Attacke in Duisburger Fitnessstudio

Duisburg (dpa) - . Fünf Tage nach der blutigen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio ist in der Nacht zum Sonntag ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. In der Wohnung des syrischen Staatsangehörigen stellten Spezialeinheiten bei ihrem Zugriff kurz nach Mitternacht zwei Messer sicher. Sie kämen als mögliche Tatwaffe infrage, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Sonntag mit. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Motiv der Tat dauern an.“ Einzelheiten dazu wurden nicht bekannt.