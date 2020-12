Zulassung für Biontech-Impfstoff am 23. Dezember?

Eine Spritze mit der Aufschrift "Covid-19" liegt auf einem aufgeschlagenen Impfausweis. (Symbolfoto: Milton Oswald - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Die Impfungen gegen da Coronavirus könnten in Deutschland können wohl früher beginnen als bislang angekündigt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will die Prüfung Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer offenbar am 23. Dezember abschließen. Anschließend könnte die EU-Kommission die Genehmigung erteilen; sie hatte dafür einen Zeitraum von 24 Stunden zugesagt. Den Termin 23. Dezember nannten die Bild-Zeitung und die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf Regierungsreise.

Bei dieser Zeitplanung könnte der Impfstart in Deutschland noch in diesem Jahr erfolgen. Als möglicher Termin wurde der 26. Dezember genannt. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Span sind die Voraussetzungen in den Impfzentren geschaffen. Spahn rechnet selbst mit dem jetzt verschärften Corona-Lockdown nicht mit schnellen Effekten bei der Eindämmung der Pandemie. "Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben." Die weitergehenden Schließungen von Einrichtungen, die ab diesem Mittwoch starten, seien geboten. "Lieber jetzt mit Aussicht auf Erfolg als erst nach Weihnachten mit dem Risiko großer Nebenwirkungen." Wichtig sei nun, die Vorgaben in allen Bereichen konsequent umzusetzen.

EMA bestätigt frühere Zulassung nicht

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat nicht bestätigt, dass der Corona-Impfstoff bereits am 23. Dezember für die EU zugelassen wird. Die EMA gehe weiterhin vom 29. Dezember aus, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam. Auszuschließen sei aber ein früherer Zeitpunkt nicht. Während des laufenden Prüfverfahrens werde auch der Zeitrahmen laufend angepasst.

Verknüpfte Artikel



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



In den USA und Großbritannien ist der Impfstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech bereits mit einer Notzulassung auf dem Markt. Die EMA prüft die Daten für die EU-Mitgliedsstaaten und will bis spätestens 29. Dezember entscheiden.