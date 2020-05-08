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Freitag, 08.05.2020 - 14:20
4 min

Zum Muttertag öffnen sich auch im Odenwaldkreis die Heimtüren

Landrat Frank Matiaske lässt die lokale Allgemeinverfügung zur Verlängerung des Besuchsverbots in Altenpflegeeinrichtungen Südosthessens auslaufen und verweist auf Entspannung.

Gerhard Grünewald: Redaktionsleiter Odenwälder Echo
Von Gerhard Grünewald
Redaktionsleiter Odenwälder Echo
Die Tür zu den Altenheim-Bewohnern öffnet sich zum Muttertag auch im Odenwaldkreis wieder.Symbolfoto: Tom Weller/dpa

Die Tür zu den Altenheim-Bewohnern öffnet sich zum Muttertag auch im Odenwaldkreis wieder.Symbolfoto: Tom Weller/dpa

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APPELL ZUR ÜBERZEUGUNGSARBEIT

Landrat Frank Matiaske begrüßt zwar ausdrücklich den Rückgewinn von Freiheiten aufseiten der Bürger. Er sieht allerdings auch die Gefahr, dass die schnelle Folge der Lockerungen den falschen Eindruck einer Entwarnung in der Corona-Pandemie erwecken und zu Leichtsinn und Fehlverhalten etwa bei der Einhaltung des Distanzgebots oder der Obergrenzen für das Zusammentreffen nicht gemeinsam lebender Menschen verleiten könnten. Hier setze er im Odenwaldkreis auf die im ländlichen Raum meist noch intakte soziale Kontrolle.

Gemeint ist dies ausdrücklich als Aufruf zu sachlicher gegenseitiger Überzeugungsarbeit und nicht etwa zur Denunziation. (gg)

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Weiterführende Links
Coronavirus: Altenheime im Odenwaldkreis beklagen 21 Tote
Folge 71 von Station 64: Altenheime öffnen – eine gute Idee?
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