Freitag, 08.05.2020 - 14:20
4 min
Zum Muttertag öffnen sich auch im Odenwaldkreis die Heimtüren
Von Gerhard Grünewald
Redaktionsleiter Odenwälder Echo
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APPELL ZUR ÜBERZEUGUNGSARBEIT
Landrat Frank Matiaske begrüßt zwar ausdrücklich den Rückgewinn von Freiheiten aufseiten der Bürger. Er sieht allerdings auch die Gefahr, dass die schnelle Folge der Lockerungen den falschen Eindruck einer Entwarnung in der Corona-Pandemie erwecken und zu Leichtsinn und Fehlverhalten etwa bei der Einhaltung des Distanzgebots oder der Obergrenzen für das Zusammentreffen nicht gemeinsam lebender Menschen verleiten könnten. Hier setze er im Odenwaldkreis auf die im ländlichen Raum meist noch intakte soziale Kontrolle.
Gemeint ist dies ausdrücklich als Aufruf zu sachlicher gegenseitiger Überzeugungsarbeit und nicht etwa zur Denunziation. (gg)
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Weiterführende Links
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