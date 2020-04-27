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Montag, 27.04.2020 - 23:00
4 min

Zünftig gebrautes Bier ist in Nidda der Renner

Aus einer Notlösung wird ein Publikumsmagnet. Der Abverkauf von Hellem, Dunklen und Weizen hilft dem Braumeister in schwierigen Zeiten.

Von Inge Schneider

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Fotos

Sascha Reifenberg, Braumeister und Pächter, an seinem heutigen Marktstand.

Sascha Reifenberg, Braumeister und Pächter, an seinem heutigen Marktstand.

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