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Dienstag, 21.07.2020 - 18:45
4 min

Zurückhaltung bei Maskenbefreiung per Attest in Südhessen

Bestimmte Patientengruppen können sich vom Tragen eines Mundschutzes befreien lassen. Südhessens Mediziner sind hier vorsichtig. Daran ändern auch coronaskeptische Kollegen nichts.

Andre Heuwinkel: Redakteur Bergsträßer Echo
Von Andre Heuwinkel
Redakteur Bergsträßer Echo
Foto: Candy1812 - stock.adobe, Fotomontage: VRM/kl

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VISIERE ADÄQUATER ERSATZ?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) begegnet dem Tragen eines Visieres als Alternative zu Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) mit Skepsis. Dabei stützt sich das RKI auf Erkenntnisse des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Visiere könnten im Gegensatz zu Mund-Nasen-Bedeckungen höchstens die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen. Weiter schreibt das RKI: "Die Verwendung von Visieren kann daher nach unserem Dafürhalten nicht als gleichwertige Alternative zur MNB angesehen werden. Natürlich verweisen wir hier auf die durchaus geringe Datenlage bezüglich oben genannter Empfehlungen und auf die Zuständigkeit der Länder bezüglich der konkreten Ausgestaltung der Infektionsprävention. Unbenommen bleibt hiervon der bestimmungsgemäße Einsatz von Visieren in Verbindung mit Atemschutz insbesondere bei aerosolproduzierenden Maßnahmen in Einrichtungen des Gesundheitswesens als Teil der persönlichen Schutzausrüstung."(red/Quelle: rki.de)

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